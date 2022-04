Frühlingserwachen: Trofaiach lässt auch den Irdningern keine Chance

Details Sonntag, 24. April 2022 09:47

Bei FC Trofaiach gab es für ATV Gabriel Irdning nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 0:4. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Trofaiach heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel hatte ATV Irdning vor heimischer Kulisse mit 3:2 zu den eigenen Gunsten entschieden.

Der FC Trofaiach versteht es bislang herrvorragend abzurufen. Tabellenplatz 2 befindet sich in Reichweite.

Irdning gelingt es lange Zeit Paroli zu bieten

Die Trofaiacher, die als drittstärkstes Frühjahrs-Team dastehen (4-1-1), nehmen auch die "Hürde-Irdning" soweit souverän. Was mit sich bringt, dass die Lerch-Truppe es weiter drauf hat, in der Endabrechnung möglicherweise den zweiten Platz einzunehmen. 5. Minute: Zivkovic mit einem guten Schuss aus der 2. Reihe, Wieser pariert diesen aber sehenswert zum Corner. Die Partie wird sehr intensiv geführt. Den Irdningern gelingt es im ersten Abschnitt hervorragend mitzuhalten. Als man dann schon mit dem Halbzeitremis anfreundet, zappelt das Leder doch noch im Netz. 40. Minute: Kapitän Faschingbauer wird super in die Tiefe geschickt, legt mit viel Übersicht auf Häuselhofer zurück und der mit dem platzierten Schuss in das rechte untere Eck! Wieser kommt nicht mehr ran und es steht 1:0 - zugleich dann auch der Halbzeitstand.

Jetzt wollen es die Trofaiacher wissen

Im zweiten Durchgang gelingt es den Trofaiachern dann, die spielerische Überlegenheit in nötige Treffer umzumünzen. 55. Minute: Topchance auf das 2:0! Pachner leitet super einen Konter ein, der Ball geht über Omerovic in die Spitze auf Häuselhofer! Er wird leicht nach rechts abgedrängt, schießt und überwindet auch den Tormann! Doch der Ball wird auf der Linie noch geklärt! In der 66. Minute ist es dann aber soweit. Sami Magerl mit einem super Solo durch die halbe Irdninger Hintermannschaft, er schaut auf, schießt und drin die Wuchtel! Irdning ist zumeist nur am reagieren anstatt am agieren. So gelingt es Trofaiach noch zwei Stück draufzulegen: Anton Leitner (78.) und Samuel Magerl mit seinem zweiten Tagestreffer (85.) tragen letztlich Sorge für einen deutlichen 4:0-Heimerfolg.

Trofaiach hat Chancen sich den Vizemeistertitel zu holen

Der FC Trofaiach belegt mit 35 Punkten den dritten Tabellenplatz. Mit dem Sieg baute FC Trofaiach die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Trofaiach 11 Siege, zwei Remis und kassierte erst sechs Niederlagen. Die letzten Resultate von Trofaiach konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

ATV Gabriel Irdning rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Mit nun schon 10 Niederlagen, aber nur 7 Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von ATV Irdning alles andere als positiv. Für Irdning sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Am kommenden Freitag tritt FC Trofaiach bei ESV Knittelfeld an, während ATV Gabriel Irdning zwei Tage zuvor FC Judenburg empfängt.

Stimme zum Spiel:

Goran Francesevic, Sportlicher Leiter Trofaiach:

"Was bei diesem Spiel hervorgehoben gehört ist, dass durch die vielen verletzten Stammspieler, ein weiteres mal unsere Jungen (zwischen 16 u. 18 Jahren) viel Spielpraxis sammeln konnten und ihre Sache auch perfekt gemeistert haben. In Summe eine super geschlossene Mannschaftsleistung."

Startformationen:

Trofaiach: Christoph Seidl - Jakob Moritz, Anton Leitner, Andreas Pachner, Oliver Köck - Eldin Omerovic, Richard Erik Florin Pribeagu, Manuel Faschingbauer (K), Samuel Magerl, Grgo Zivkovic - Oliver Häuselhofer

Irdning: Christoph Wieser - Mario Petutschnig, Christoph Daum, Fabian Schweiger, Michael Gruber - Sebastian Paric, Philipp Schweiger (K), Tobias Dankelmayr, Daniel Mayrhofer, Leon Köll - Marco Thalhamer



Stadion Trofaiach, 100 Zuseher, SR: Lena Hirtl

Bild: FC Trofaiach

© Robert Tafeit

Oberliga Nord: FC Trofaiach – ATV Gabriel Irdning, 4:0 (1:0)

85 Samuel Magerl 4:0

78 Anton Leitner 3:0

66 Samuel Magerl 2:0

40 Oliver Haeuselhofer 1:0