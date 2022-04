Foto-Gallerie: Keine Treffer beim Lokalderby St. Lorenzen gegen ESV Knittelfeld

Details Sonntag, 24. April 2022 10:48

Am 19. Spieltag traf in der Oberliga Nord der SV St. Lorenzen/Kn. auf den ESV Knittelfeld. Und dabei gelang es dem "kleinen Bruder" eine starke Performance abzuliefern. Bei etwas mehr Glück im Abschluss wäre durchaus auch ein Heimsieg möglich gewesen.

Die Eisenbahner mit einem überschaubaren Auftritt

Insgesamt gibt es beim hochbrisanten Gemeindederby gleich 9 Gelbe Karten. Das Spiel wird hart geführt aber in keinster Weise unfair. ESV Keeper Karner pariert in der ersten Hälfte einige dicke Dinger. Auf Seiten der Gästen ist es Masovic, der mit einer Freistoß-Gelegenheit an Schlussmann Karner scheitert. Nach dem Seitenwechsel war man dann beiderseits einmal darauf aus, nichts mehr anbrennen zu lassen. Das logische Resultat war dann eine 0:0-Punkteteilung.

St. Lorenzen-Funktionär Rudolf Hollmann zur Lage: "Es ist eine deutliche Formbesserung vernehmbar. Jetzt fahren wir nach Hinterberg, um auch dort etwas zu reißen. Aufgegeben wird bei uns nur der vielbesagte Brief. Wenngleich wir schon wissen wievel es geschlagen hat. Aber genau das sollte der Mannschaft den unbedingt Druck, Punkten zu müssen, zu nehmen."

Startformationen:

St. Lorenzen/Kn.: Johann Dörflinger - Martin Lerchbacher, Thomas Maier, Marco Früstük - DI Alexander Hollmann , BSc (K), Alexander Leitold, Stefan Sperdin , BSc, Benjamin Vollmann , BA, Prachak Key Karner, Florian Winter - Helmut Haslinger

ESV Knittelfeld: Markus Karner - Andreas Stocker, Manuel Spitzer, Patrick Berner - Rene Nahrgang, Christian Zachorjansky (K), Justin Geigl, Markus Hochfellner, Adrian Zaharia, Armin Masovic - Dejan Nikolic

Birkenstadion, 250 Zuseher, SR: Thomas Paier

Dejan Nikolic (ESV Knittelfeld) wird verfolgt von Benjamin Vollmann.

Stefan Sperdin (St. Lorenzen) ist dabei Rene Nahrgang das Spielgerät abzuluchsen.

Desöfteren kommt es in den Gefahrenbereichen zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen.

Helmut Haslinger zieht ab, ESV Keeper Markus Karner ist in Erwartung der Dinge.

Prachak Key Karner (St. Lorenzen) beim Zweikampf mit dem ESV'ler Adrian Zaharia.

Bilder vom Derby: www.RIPU-Sportfotos.at

