Quo vadis Schladming? In Murau wird Sieg Nr. 6 gutgeschrieben

Am 19. Spietag traf in der Oberliga Nord der SVU Murau auf den FC WM Estriche Schladming. Das Vorhaben der Galler-Truppe war es endlich den ersten Frühjahrsdreier unter Dach und Fach zu bringen. Da spielte aber das Gegenüber ganz und gar nicht mit. So gelang es den Planaistädtern bereits den sechsten vollen Erfolg infolge in trockene Tücher zu bringen. Wo wird die Erfolgsreise der Schladminger hinführen? Platz zwei ist bei diesem Auftreten wahrlich keine Utopie bzw. ist das ein Ziel, das es zu verfolgen gilt.

Daniel Krammel und Johannes Felsner waren die beiden Schladminger Scharfschützen in Murau.

Die Schladminger legen die Basis für den Erfolg

Die Gäste aus Schladming hatten im Frühjahr alle bisherigen 5 Spiele gewonnen und traten in der ersten Spielhälfte fulminant und mit breiter Brust auf. Sie liefen mehr als die Murauer, waren aggressiver, ballsicherer und voller Selbstvertrauen. Bereits in der 8. Minute gingen die Gäste mit 0:1 in Führung. Bei einem weiten Pass auf die Seite sah die Murauer Hintermannschaft nicht gut aus. Stanglpass zur Mitte und da patzte auch die Innenverteidigung und Daniel Krammel brauchte die Kugel nur mehr über die Torlinie drücken. In der 20. Minute zog der Schladminger Andre Unterberger aus 35 m wuchtig ab, der Ball klatschte von der Querlatte zurück ins Feld. Die Murauer Verteidiger verschlief die Aktion ein wenig und Johannes Felser war als erster am Ball und schoss die Kugel ins Netz zur 0:2 Führung. In der Folge spielte Schladming weiterhin sehr gut, war stark dominierend, doch zu mehr als ein paar Halbchancen hüben wie drüben reicht es beiderseits nicht und dann war Halbzeitpause.

Die Murauer Bemühungen bleiben unbelohnt

Mit Beginn der 2. Hälfte bot sich den 250 Zuschauern ein ganz anderes Bild, die Murauer traten auf einmal selbstbewusster auf, nahmen den Kampf an, attackierten höher, waren auf einmal bissig und übernahmen mit Fortdauer der Partie immer mehr das Kommando. Gleich fünf super Einschussmöglichkeiten wurden vergeben bzw. durch den super agierenden Schladminger-Keeper Christian Krenn vereitelt. Dann die 75. Minute, super Schuss von Makus Stock aus 25 m, der Ball klatschte von der Kreuzlatte zurück ins Feld. Eine Minute danach war es dann soweit, Eckball für Murau, der Ball ging über Freund und Feind vorbei, Daniel Miedl erkämpfte sich die Kugel und seine Maßflanke vollstreckte Markus Stock mit dem Kopf von der kurzen Stange ins Netz zum vielumjubeleten 1:2 Anschlsustreffer. Nun holten die Murauer Kicker alles raus, was sie hatten und wollten unbedingt den Ausgleich erzwingen. Es gab auch tolle Möglichkeiten und ein paarmal brannte es lichterloh im Strafraum der Gäste. Doch mit dem Glück des Tüchtigen und mit Können brachten die Schladminger den knappen Sieg über die Zeit.

SVU MURAU - FC SCHLADMING 1:2 (0:2)

Torfolge: 0:1 (8. Krammel), 0:2 (20. Felsner), 1:2 (75. Stock)

Startformationen:

Murau: Nico Tockner - David Lindner, Dominic Stock (K), Florian Sperl - Tobias Andreas Plattner, Dominic Berger, Fabian Seichter, János Máté Oberländer - Daniel Miedl, Markus Hebenstreit, Markus Stock

Schladming: Christian Krenn (K), Akos Fodor, Leonhard Ettlmayr, Daniel Krammel, Sebastian Auer, Thomas Weikl, Christoph Schwarz, Josip Brtan, Adrian Wass, Andre Unterberger, Johannes Felsner

Stadion Murau, 250 Zuseher, SR: Can Cetin

Textquelle: SVU Murau

Bildcredit: FC Schladming

© Robert Tafeit