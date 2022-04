Die Unbezwingbaren: Schladming lässt sich auch von Krieglach nicht bremsen

Details Samstag, 30. April 2022 00:16

EKRO Tus Krieglach-Fußball konnte FC WM-Estriche Schladming nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte FC Schladming den maximalen Ertrag. In der Hinrunde hatte Schladming im Auswärtsspiel bei Tus Krieglach einen 2:1-Erfolg errungen.

Der FC Schladming gewinnt auch Spiel Nummer 7 in Serie.

Die Burgsteiner-Truppe ist tonangebend

Es ist schon aller Ehren Wert wie es den Schladmingern allwöchentlich gelingt Leistung abzurufen bzw. einen Dreipunkter gutzuschreiben. So stehen auch die Mürztaler, die zu den besseren Frühjahrs-Mannschaften gehören, auf verlorenen Posten. Diesmal ist es Johannes Felsner, der mit zwei Treffern frühzeitig für klare Fronten sorgt. In der 5. Minute bringt es die Planaistädter mit 1:0 in Führung. In der 25. Minute legt er dann noch ein Schäuferl nach. Mit einem platzierten Freistoßball schnürt er einen "Doppelpack" - Halbzeitstand: 2:0.

Krieglach hat nichts zu vermelden

Was kann man von den Mürztalern berichten? Nunja, das Bemühen kann man dem TUS wahrlich nicht absprechen. Aber wenn es darum geht vor des Gegners Tor mit einer entsprechenden Kaltschnäuzigkeit aufzutreten, dann gehen den Krieglachern ein wenig die Ideen aus. Oder anders ausgedrückt: Das Auftreten der Krieglacher ist von wesentlich mehr Effizienz geprägt. Philip Schneller sieht noch dazu in der 50. Minute den Gelb-Roten Karton. Was die Sache für die Gäste auch nicht wirklich einfacher macht. In Überzahl packt der Gastgeber dann noch zwei Stück drauf. Adrian Wass (71.) und Antonio Solaja (83.) tragen sich noch in die Schützenliste ein - Spielendstand: 4:0.

Der FC WM-Estriche Schladming besetzt mit 35 Punkten den vierten Tabellenplatz. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte FC Schladming seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt neun Spiele ist es her.

EKRO Tus Krieglach-Fußball befindet sich mit 35 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle.

11 Siege, zwei Remis und 7 Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Schladming sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 11 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und 7 Niederlagen dazu.

Nächsten Samstag (17:00 Uhr) gastiert FC WM-Estriche Schladming bei SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg, Tus Krieglach empfängt zeitgleich ASV Bad Mitterndorf.

Stimme zum Spiel:

Stefan Eckel, Teammanager Schladming:

"Es war ein verdienter Sieg! In den 90 Minuten wurde genau das umgesetzt, was wir uns vorgestellt haben. Wir haben keine Chancen zugelassen. Nach dem Ausschluss ist die Sache etwas leichter gegangen für uns."

Startformationen:

Schladming: Christian Krenn (K), Akos Fodor, Leonhard Ettlmayr, Sebastian Auer, Simon Petscharnig, Thomas Weikl, Christoph Schwarz, Josip Brtan, Adrian Wass, Andre Unterberger, Johannes Felsner

Krieglach: Michael Budl - Manuel Rust, Daniel Aschaber, Philip Schneller, Oliver Karlon - Laurenz Täubl, Manuel Holzer, Matthias Huterer, Nico Jance - Marco Gfrerer (K), Mag. Herbert Wieger

Area Schladming, 250 Zuseher, SR: Tarik Sahbegovic

Fotocredit: FC Schladming

Oberliga Nord: FC WM-Estriche Schladming – EKRO Tus Krieglach-Fußball, 4:0 (2:0)

83 Antonio Solaja 4:0

71 Adrian Wass 3:0

25 Johannes Felsner 2:0

5 Johannes Felsner 1:0