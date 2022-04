Weiter im Vormarsch: Trofaiach braust auch über ESV Knittelfeld drüber

Details Samstag, 30. April 2022 10:05

Gegen FC Trofaiach holte sich ESV Knittelfeld eine 0:2-Schlappe ab. Auf dem Papier ging Trofaiach als Favorit ins Spiel gegen Knittelfeld – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel hatte FC Trofaiach durch ein 3:0 für sich entschieden.

Oliver Häuselhofer markierte in Knittelfeld den zweiten Treffer für den FC Trofaiach.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Die Partie wird vom Start weg sehr kampfbetont und ausgeglichen geführt. Hut ab vor den Trofaiachern, die es trotz etlicher Ausfälle allwöchentlich bewerkstelligen, starke Darbietungen abzurufen. So auch diesmal in Knittelfeld, wo man auf das Neue in der Defensive besonders brillieren kann. Im ersten Abschnitt verläuft die Partie völlig offen. Offensivaktionen sind aber absolute Mangelware. So kommt es dann auch wenig überraschend, dass es torlos in die Halbzeitpause geht.

Die Trofaiacher sind das abgeklärtere Team

Am Spielcharakter sollte sich dann im zweiten Durchgang nichts Gravierendes ändern. Beide Teams gehen weiterhin sehr sparsam mit ihren Tormöglichkeiten um. In der 73. Minute ist es dann aber soweit, der 21-jährige Marcel Jauk nützt die Gunst der Stunde und bringt die Trofaiacher mit 0:1 in Führung. Was die Sache für die ESV'ler nicht wirklich einfacher gestaltet. Die Hausherren werfen jetzt alles nach vorne. Was dann Freiräume für die Gäste im Angriffsspiel mit sich bringt. Einen solchen nützt dann Oliver Häuselhofer in der 92. Minute zur Entscheidung - Spielendstand: 0:2.

Knittelfeld befindet sich am 20. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. 8 Siege, drei Remis und 9 Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto. Der letzte Dreier liegt für ESV Knittelfeld bereits drei Spiele zurück.

Kurz vor Saisonende besetzt Trofaiach mit 38 Punkten den dritten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe von FC Trofaiach lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 47 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Mit dem Sieg baute FC Trofaiach die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Trofaiach 12 Siege, zwei Remis und kassierte erst sechs Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Trofaiach, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Kommende Woche tritt Knittelfeld bei FC Judenburg an (Samstag, 17:00 Uhr), parallel genießt FC Trofaiach Heimrecht gegen SV St. Lorenzen/Kn.

Stimme zum Spiel:

Goran Francesevic, Sportlicher Leiter Trofaiach:

"Letztendlich hat sich Trofaiach, die auswärtsstärkste Mannschaft der Liga, am Ende des Spieles durchgesetzt und die drei Punkte mit nach Hause genommen. Man kann nur stolz auf die jungen Trofaiacher sein, die trotz 5 verletzter Stammspieler das Spiel für sich gewinnen konnten."

Startformationen:

ESV Knittelfeld: Marco Hopf - Andreas Stocker, Manuel Spitzer, Patrick Berner - Rene Nahrgang, Christian Zachorjansky (K), Justin Geigl, Markus Hochfellner, Adrian Zaharia, Armin Masovic - Dejan Nikolic

Trofaiach: Christoph Seidl - Jakob Moritz, Anton Leitner, Andreas Pachner, Oliver Köck - Eldin Omerovic, Richard Erik Florin Pribeagu, Marcel Jauk, Manuel Faschingbauer (K), Daniel Tragler - Oliver Häuselhofer



Sportzentrum Knittelfeld, 120 Zuseher, SR: Martin Wangg

Oberliga Nord: ESV Knittelfeld – FC Trofaiach, 0:2 (0:0)

92 Oliver Haeuselhofer 0:2

73 Marcel Jauk 0:1