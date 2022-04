Bildergallerie: Oberliga-Derby FC Obdach - SV Unzmarkt 0:1 (0:1)

Details Samstag, 30. April 2022 23:18

Am 20. Spieltag stand in der Oberliga Nord das Lokalderby FC Obdach gegen den SV Unzmarkt am Programm. Das Spiel ging sehr ausgeglichen über die Bühne. Letztendlich gelang es den Unzmarktern aufgrund eines Treffers von Michael Vollmann (32. Elfmeter), dreI wichtige Punkte im Abstiegskampf zu verbuchen. Hier nachfolgend gibt es die Fotogallerie vom Derby:

Istvan Kovacs (Obdach) versus Manuel Schnalzer (Unzmarkt)

Philipp Kozar (Obdach) versus Martin Romirer (Unzmarkt)

Julian Ruttnig (Unzmarkt) versus David Sapljivi (Obdach)

Denis Talic (Obdach) versus Raphael Trattner (Unzmarkt)

Sandro Wieland (Unzmarkt) versus Stefan Schwendinger (Obdach)

Thomas Papst (Obdach) versus David Leeb (Unzmarkt)

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit