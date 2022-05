Derbysieg: Kindberg-Mürzhofen gewinnt beim Zweiten KSV Amateure

Details Sonntag, 01. Mai 2022 07:10

Am 20. Spieltag trafen in der Oberliga Nord die KSV Amateure auf den FC Kindberg-Mürzhofen. Dabei kam es dazu, dass die Gäste in der ersten Hälfte nicht wirklich viel zulassen. Einzig aus einem Elfmeter trafen die "Jungfalken" ins Schwarze. Nach dem Seitenwechsel dann wollen es die KSV'ler wissen. Es gelingt auch der Ausgleich. Aber damit will man sich im Lager von Kindberg-Mürzhofen nicht abgeben.

Zweifacher Torschütze gegen die KSV Amateure: Florian Hoppl (KindbergMürzhofen).

Die Gäste sind das federführende Team

Neben den Gästen die ganz stark abliefern können, freut sich eine zweite Mannschaft sehr über diesen Erfolg, nämlich sind das die Judenburger. Die ohne was zu tun, den Vorsprung auf 8 Punkten ausbauen können. Sechs Runden vor Schluss darf zumindest schon einmal spekuliert werden darüber, mit dem Einkühlen des Meistersektes, Bereits in der Startphase zeigt die Pitter-Truppe an, dass man gekommen ist um beim Derby etwas zu holen. 20. Minute: Nach einer Pass-Stafette ist es letztlich Florian Hoppl, der das 0:1 besorgt. 25. Minute: Kurze Zeit später trifft Hoppl mit Karacho zum 0:2 ins Tor des Gegners. Die „Jungfalken wissen kaum, wie es ihnen geschieht. 44. Minute: Dario Sekic verwandelt einen Elfer zum 1:2-Halbzeitstand.

Die Kapfenberger Bemühungen bleiben unbewohnt

Augenblicke nach Wiederbeginn stellt Lukas Macher (47.) den 2:2-Gleichstand her (Assistgeber war der eingewechselte Luca Hassler). Was folgt war die stärkste Zeit der Rechberger-Schützlinge. Jetzt will man es wissen bzw, rollt Angriff auf Angriff auf das Kindberger Gehäuse zu. 70. Minute: Den entscheidenden dritten Treffer erzielt Kindberg-Mürzhofen. Manuel Trost trifft dabei kurios mit einem Direktcorner in die Maschen. Die daraufhin folgende Restzeit verbringen die Gäste dann ohne weiteren Gegentreffer, Damit ist es amtlich: Während die Gäste ihren Erfolgslauf fortsetzen können, lassen die KSV Amateure ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf liegen.

KSV AMATEURE - FC KINDBERG MÜRZHOFEN 2:3 (1:2)

Torfolge: 0:1 (20. Hoppl), 0:2 (25. Hoppl), 1:2 (44. Sekic/Elfer), 2:2 (47. Macher), 2:3 (70. Trost)

Stimme zum Spiel:

Rene Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Das war im Gesamten betrachtet eine starke Performance von uns. In der ersten Halbzeit haben wir kaum etwas von KSV-Seite zugelassen. In der zweiten Hälfte übte der Gegner sehr viel Druck aus. Es ist aber gelungen, alles wegzuverteidigen. Schlussendlich war der Sieg dann knapp aber verdient ausgefallen."

Startformationen:

Kapfenberger SV: Lukas Thonhofer (K) - Nico Seidl, Jonas Thürschweller - Lukas Macher, Dario Sekic, Erion Krasniqi, Martin Gschiel, Davor Tomic - Maximilian Kerschner, Sascha-Martin Fischl, Michael Wildbacher

Kindberg-Mürzhofen: DI Sascha Stradner - Alexander Zartl, Nico Dormann, Dominik Leitner, Kai Tösch, Thomas Schnittler - Jakob Pinitsch, Manuel Trost (K), Lukas Katzenberger - Michael Olschnegger, Florian Hoppl

Kapfenberg-Schirmitz, 200 Zuseher, SR: Gerhard Wango

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit