Zurück zur alten Stärke: Legt Murau gegen Irdning ein Schäuferl nach?

Am 21. Spieltag trifft in der Oberliga Nord der SVU Murau auf den ATV Irdning. Beide Mannschaften haben in der Rückrunde noch keine Bäume ausgerissen. Die Murauer halten nach 7 Spielen bei verbesserungsfähigen 5 Punkten. Und auch bei den Irdningern sieht es nicht viel rosiger aus: 7 Frühjahrs-Zähler stehen bislang zu Buche. In der Fremde reichte es für die Irdninger in 10 Partien überhaupt erst zu mageren vier Punkten.

Der letzte Heimsieg liegt schon etwas zurück: Am 29. Oktober 2021 besiegen die Murauer die Hinterberger mit 3:0.

Beide Teams waren zuletzt erfolgreich

Die Gäste haben im laufenden Frühjahr bisher auswärts noch keinen Punkt einfahren können. Vorige Woche hat Irdning auf der eigenen Anlage gegen Leader Judenburg immerhin ein 1:1 erreicht. Schon dieser Umstand alleine zeugt davon, dass sie sehr gefährlich sind! Die SVU-Kicker haben nach vier Niederlagen in Folge endlich wieder den lang ersehnten Sieg einfahren können. Bad Mitterndorf wurde erstmals auswärts mit 1:0 niedergerungen und phasenweise wurde auch gut gespielt. Dieser Auswärtssieg sollte Selbstvertrauen bringen und dem entsprechend werden die SVU’ler mit breiter Brust und voller Kampfkraft gegen Irdning auftreten und den Zuschauern ein tolles Spiel liefern. Ein Heimsieg gegen Irdning würde das Ziel „Klassenerhalt“ einen großen Schritt näherbringen!

Oberliga Nord Runde 21:

Judenburg - ESV Knittelfeld, Kindberg-Mürzhofen - Obdach, Unzmarkt - Schladming, Trofaiach - St. Lorenzen, KSV Amateure - Hinterberg, Krieglach - Bad Mitterndorf

