Furiose Viertelstunde: Kindberg/M. erlegt die Obdacher in der Schlussphase

Details Samstag, 07. Mai 2022 10:18

FC Pabst Alko Rb Obdach kehrte vom Auswärtsspiel gegen FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es 0:3. Kindberg-Mürzhofen ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen FC Obdach einen klaren Erfolg. Das Hinspiel war unentschieden mit 2:2 geendet.

Lange Zeit hält Obdach dagegen

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Kindberg-Mürz. und Obdach ohne Torerfolg in die Kabinen. Die Pitter-Truppe war das klar federführende Team. Aber die Obdacher zeigten sich in der Defensive sehr solide bzw. gelang es alles was so daherkam, wegzuverteidigen. So ging es dann auch mit dem 0:0 in die Halbzeitpause.

Die Hausherren sind das effizientere Team

Lange Zeit hielten beide Mannschaften hinten die Null. Das änderte sich, als Dominik Leitner mit seinem Treffer für FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen die turbulente Schlussphase einläutete (75.). Thomas Schnittler erhöhte für das Heimteam auf 2:0 (77.). Manuel Trost gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Kindberg-Mürzhofen (85.). Am Ende stand Kindberg-Mürz. als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Das Konto von FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen zählt mittlerweile 38 Punkte. Damit steht Kindberg-Mürzhofen kurz vor Saisonende auf einem starken dritten Platz. Die Offensive von Kindberg-Mürz. in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch FC Pabst Alko Rb Obdach war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 52-mal schlugen die Angreifer von FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen in dieser Spielzeit zu. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Kindberg-Mürzhofen seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

FC Obdach rangiert mit 35 Zählern auf dem siebten Platz des Tableaus.

Kindberg-Mürz. sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 11 summiert. In der Bilanz kommen noch fünf Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Obdach verbuchte insgesamt 11 Siege, zwei Remis und 8 Niederlagen.

Kommenden Freitag (19:00 Uhr) tritt FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen bei FC WM-Estriche Schladming an, einen Tag später muss FC Pabst Alko Rb Obdach seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen Kapfenberger SV Amateure erledigen.

Stimme zum Spiel:

Rene Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Großes Lob an die Mannschaft für die letzten Wochen! Vor allem heute, da wir doch Ausfälle zu beklagen hatten! Z.b. Olschnegger und Hoppl haben heute gefehlt! Es haben heute dann 3 x 16jährige und ein 15 jähriger gespielt!"





Startformationen:

Kindberg-Mürzhofen: DI Sascha Stradner - Alexander Zartl, Nico Dormann, Dominik Leitner, Felix Sebastian Paar, Kai Tösch, Thomas Schnittler - Jakob Pinitsch, Manuel Trost (K), Lukas Katzenberger, Peter Frühwirth -

Fc Obdach: Clemens Schultermandl - Christoph Führer, Mirko Nikolic, Thomas Krammer, David Sapljivi, Christoph Rieger (K), Oliver Schachinger - Gregor Schaffer, Philipp Kozar, Thomas Pabst - Thomas Michael Reiter



Stadion Kindbergdörfl, 150 Zuseher, SR: Christian Birnstingl

Fotocredit: www,RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit

Oberliga Nord: FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen – FC Pabst Alko Rb Obdach, 3:0 (0:0)

85 Manuel Trost 3:0

77 Thomas Schnittler 2:0

75 Dominik Leitner 1:0