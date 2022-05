Knappe Geschichte: Krieglach setzt sich zuhause gegen ESV Knittelfeld durch

Details Samstag, 21. Mai 2022 05:17

Ein Tor machte den Unterschied – Tus Krieglach siegte mit 1:0 gegen Knittelfeld. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit Krieglach ein 4:3-Sieger feststand.

Der Treffer von Manuel Putz brachte den Krieglachern den Dreipunkter gegen ESV Knittelfeld.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Im insgesamt 10. Frühjahrsspiel gelingt es den Krieglachern, bereits 16 Punkte unter Dach und Fach zu bringen. Was dann gleichbedeutend damit ist, dass die Gärtner-Truppe nach wie vor die Chance besitzt sich den Vizemeistertitel zu krallen. Bei den Eisenbahnern kommt einmal mehr zutage, dass man in dieser Spielzeit eben nur Mittelmaß darstellt. Einmal trifft man zwar nur Aluminium, aber in Summe betrachtet geht der knappe Heimerfolg der Mürztaler dann schon in Ordnung. Mal sehen, wen die ESV'ler dann als Trainer aus dem Hut zaubern. Bis dorthin hat der Sportliche Leiter Martin Rosol das Sagen auf der Knittelfelder Trainerbank.

Krieglach hat letztlich die Nase vorne

Auch im zweiten Durchgang erweist sich das Heim-Team als das zielstrebigere Team, dem es in der 56. Spielminute dann auch gelingt, eine Lösung, den Knittelfelder Abwehrriegel, zu knacken. Manuel Putz steht dabei mit dem 1:0 im Mittelpunkt des Geschehens. Diesen knappen Vorsprung bringen die Krieglacher dann am Kunstrasen über die noch verbleibende Spieldistanz. Die Gäste können ihre Auswärtsbilanz damit weiter nicht aufpolieren. Aus 12 Partien kann man gerade einmal 11 Punkte sicherstellen.

Die Mürztaler mischen im vorderen Drittel mit

Kurz vor Saisonende steht Tus Krieglach mit 40 Punkten auf Platz sechs. Krieglach verbuchte insgesamt 12 Siege, vier Remis und 7 Niederlagen. EKRO Tus Krieglach-Fußball beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert ESV Knittelfeld im unteren Mittelfeld des Tableaus. 10 Siege, drei Remis und 10 Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Knittelfeld baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Samstag trifft Tus Krieglach auf SV St. Lorenzen/Kn, ESV Knittelfeld spielt tags zuvor gegen SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg.

Stimme zum Spiel:

Gerald Griessler, Sportlicher Leiter Krieglach:

"Ein absolut verdienter Sieg von uns, nur die Chancenverwertung war unterm Hund. Die 3 Punkte sind hochverdient.Ein Pauschallob an die Mannschaft."

Startformationen:

Krieglach: Mario Reissenegger - Daniel Aschaber, Philip Schneller, Oliver Karlon - Laurenz Täubl, Nico Petry, Manuel Holzer, Matthias Huterer - Marco Gfrerer (K), Mag. Herbert Wieger, Manuel Putz

ESV Knittelfeld: Marco Hopf - Andreas Stocker, Manuel Spitzer, Siegfried Rasswalder, Patrick Berner - Christian Zachorjansky (K), Justin Geigl, Markus Hochfellner, Adrian Zaharia, Armin Masovic - Dejan Nikolic



Krieglacher Sportzentrum, 250 Zuseher, SR: Gerhard Kressl

Oberliga Nord: EKRO Tus Krieglach-Fußball – ESV Knittelfeld, 1:0 (0:0)

56 Manuel Putz 1:0