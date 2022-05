Nikolic-Dreierpack: ESV Knittelfeld deutlicher Derbysieger gg. Unzmarkt

Details Donnerstag, 26. Mai 2022 02:04

Am 24. Spieltag traf in der Oberliga Nord ESV Knittelfeld und der SV ET König Unzmarkt aufeinander. Und dabei kam es zu zwei grundverschiedenen Halbzeiten. Im ersten Abschnitt hatten noch die Gäste die Nase knapp vorne. Nach dem Seitenwechsel fabrizierten dann aber die Eisenbahner dann Nägel mit Köpfen. Letztlich landete der Gastgeber dann einen klaren Derbyerfolg.

"Man of the match": ESV-Spieler Dejan Nikolic versenkte das Spielgerät gleich dreimal im Unzmarkter Eckigen.

Unzmarkt mit einer brauchbaren Vorstellung

Sowohl die Knittelfelder wie auch die Unzmarkter können mit ihrer bisher gespielten Saison nur bedingt zufrieden sein. Demzufolge war dieses Murtaler Derby im Finish der Meisterschaft eine der letzten Möglichkeiten, doch noch für ein Glanzlicht Sorge zu tragen. Zu Beginn der Begegnung ist es die Schalk-Truppe, die das Geschehen über weite Strecken bestimmt. In der 13. Minute kann man sich für die unentwegten Bemühungen auch belohnen. Der ehemalige ESV-Spieler Dominic Miedl ist es, der die Unzmarkter mit 0:1 in Führung bringt. Was dann aber in weiterer Folge auch als Weckruf für den Gastgeber dient. Denn fortan verstehen es auch die Rosol-Schützlinge besser, Druck auf das gegnerische Tor auszuüben. In der 42. Minute kommt es dann zum nicht unverdienten 1:1-Ausgleich. Dejan Nikolic kann sicht erstmalig in die Schützenliste eintragen. Aber die Freude über den Treffer war dann nur von kurzer Dauer. Denn praktisch vom Anstoß weg trifft Dominic Miedl schon wieder ins Schwarze - Halbzeitstand: 1:2.

Jetzt drehen die Knittelfelder am Temporad

Im zweiten Durchgang sollte sich das Blatt dann aber deutlich zugunsten der Hausherren wenden. So gewinnen diese den zweiten Abschnitt gleich mit 4:0. Den Anfang macht Michael Wolf in der 52. Minute, dem es zum zweiten Mal gelingt den Rückstand zu egalisieren - neuer Spielstand: 2:2. Von diesem Zeitpunkt an beginnt das Werkl der ESV'ler so richtig auf Hochtouren zu laufen. Die Gäste werden nun zum Zusehen degradiert, man ist zumeist nur am reagieren anstatt am agieren. Die logische Folge daraus sind weitere Tore. So gelingt es dem Platzherrn in der Schlussviertelstunde, noch drei Stück draufzupacken. Dem 3:2 in der 78. Minute, Dejan Nikolic schnürt einen Doppelpack, folgt in der 81. Minute das 4:2 durch den eingewechselten Niklas Gally. Als Draufgabe kommt es in der Schlussminute noch zum 5:2. Wiederum ist es Dejan Nikolic, dem sich, nachdem er erfolgreich ist, Grund zum Jubel bietet - deutlicher Spielendstand: 5:2.

ESV KNITTELFELD - SV UNZMARKT 5:2 (1:2)

Torfolge: 0:1 (13. Miedl), 1:1 (42. Nikolic), 1:2 (43. Miedl), 2:2 (52. Wolf), 3:2 (78. Nikolic), 4:2 (81. Gally), 5:2 (90. Nikolic)

Stimme zum Spiel:

Martin Rosol. Trainer ESV Knittelfeld:

"Es war das erwartet schwere Spiel. Ich muss den Burschen ein Kompliment aussprechen, denen es gelungen ist das Derby noch zu drehen. Wir hatten zuletzt verstärkt mit Ausfällen zu kämpfen. Demnach sind wir auch froh, wenn sich die Meisterschaft langsam dem Ende zuwendet."

Startformationen:

ESV Knittelfeld: Markus Karner - Andreas Stocker, Manuel Spitzer, Michael Wolf, Siegfried Rasswalder, Patrick Berner - Markus Hochfellner, Adrian Zaharia - Dejan Nikolic, Michael Platzer (K), David Lackner

Unzmarkt: Claudio Wieland - Manuel Schnalzer, David Jesche, Sandro Wieland, Kevin Reiter - Michael Vollmann, Raphael Trattner (K), Nemanja Makic - Julian Ruttnig, Toni Sekic, Dominic Miedl

Knittelfelder Sportzentrum, 200 Zuseher, SR: Gerhard Wango

