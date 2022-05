Bildergallerie: Lokalderby ESV Knittelfeld vs. Unzmarkt endet 5:2

Details Donnerstag, 26. Mai 2022 15:21

Das OLN-Lokalderby ESV Knittelfeld gegen den SV Unzmarkt endete am Mittwoch-Abend mit einem klaren 5:2-Heimerfolg. So eindeutig wie die Sache auf den ersten Blick scheint, war sie letztlich aber nicht. Denn die Gäste führten zur Halbzeit noch mit 2:1. Nach dem Seitenwechsel ging den Eisenbahnern dann aber der Knopf auf. Letztlich leuchtete ein klares 5:2 von der Anzeigetafel. Während ESV damit ungefähr in dem Bereich liegt den man sich erwartet hat, bleiben die Unzmarkter weiterhin deutlich hinter den Erwartungen. Hier nachfolgend gibt es die Bildergallerie vom Derby:

Torjubel rund um Michael Wolf, der in der 52. Minute den 2:2-Ausgleich für ESV besorgt.

Unzmarkter Torjubel rund um Dominic Miedl. Der Ex-ESV-Spieler trifft für die Gäste zum 0:1 (13.) und 1:2 (43.).

Torjubel rund um Dejan Nikolic, der gleich dreimal für ESV Knittelfeld einnetzt (42., 78. und 90.).

Die Stimmung bei den Unzmarktern (Raphael Trattner) war nach dem Schlusspfiff am Tiefpunkt.

Unzmarkt-Trainer Emanuel Schalk zeigt sich etwas ratlos. Frühjahrsbilanz: 11 Spiele - 8 Punkte.

Nemanja Makic (Unzmarkt) versus Siegfried Rasswalder (ESV Knittelfeld).

Andreas Stocker (ESV Knittelfeld) versus Sandro Wieland (Unzmarkt)

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit