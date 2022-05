Spielverderber Obdach: Schladming bleibt aber Vizemeister-Kanditat

Details Samstag, 28. Mai 2022 00:07

Am 24. bzw. drittvorletzten Spieltag traf in der Oberliga Nord der FC WM Estriche Schladming auf den FC Pabst Alko Rb Obdach. Und dabei gelang es den Zirbenländern den Erfolgslauf der Planaistädter zu bremsen. Zuletzt schafften es die Burgsteiner-Schützlinge alle bisherigen 10 Frühjahrsspiele zu gewinnen. Diesmal aber beißt man bei den kampfkräftigen Obdachern auf Granit bzw. muss man sich zuhause mit einer Punkteteilung begnügen.

Der Treffer zum 4:3 in der 66. Minute war die Basis dafür, dass es letztlich für Obdach noch zu einem Punkt gereicht hat.

Die Begegnung wogt hin und her

Was den 2. Tabellenplatz in der OLN anbelangt ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Abhängig davon ob Kalsdorf in der RLM bleibt oder nicht, könnte das letztlich aber sogar einen Relegationsplatz darstellen - eben gegen den Drittvorletzten der Landesliga, der wohl dem Norden zugeordnet wird. Diesbezüglich haben die Ennstaler zwei wichtige Zähler liegen gelassen. Die besten Karten sich den Vizemeister-Titel zu krallen besitzen nun weiterhin die KSV Amateure. Zu Beginn der Begegnung sind es etwas überraschend die Schwendinger-Mannen, die spielerisch die Nase vorne haben. Den Gästen gelingt es auch diesen Vorteil in Treffer umzumünzen. Andreas Kreuzer (6.) und Philipp Kozar (24.) tragen Sorge dafür, dass die Murtaler bald schon mit 0:2 voranliegen. Aber die Schladminger strotzen gegenwärtig vor Selbstvertrauen. Mit einem Doppelschlag in der Schlussphase der ersten Hälfte findet man zurück auf den Erfolgsweg. Sebastian Auer (42.) und Daniel Krammel mit seinem 18. Saisomtor (44.) zeichnen hauptverantwortlich für den 2:2-Halbzeitstand.

Obdach bremst den Schladminger Siegeslauf

Auch im zweiten Durchgang kommen die Zuseher vollends auf ihre Kosten. Diesmal gelingt es dem Gastgeber den Spieß umzudrehen. Was soviel heißt, dass es diesmal der FC Schladming ist, der zwei Treffer vorlegen kann. Andre Unterberger (48.) und Christoph Schwarz (64.) können sich anfangs in die Schützenliste eintragen. Plötzlich befinden sich die Schladminger wieder dort wo man sie praktisch das gesamte Frühjahr gefunden hat - auf der Überholspur. Aber da wurde diesmal die Rechnung ohne die kampfkräftigen Obdacher gemacht, die es sich vorgenommen haben, die Heimreise ungeschlagen anzutreten. Und tatsächlich, im letzten Drittel können die Gäste dann wieder Kapital ihrer Überlegenheit schlagen. Zuerst ist es Thomas Reiter, der mit dem Tor zum 4:3 in der 66. Minute, wieder Spannung in die Partie reinbringt. In der 83. Minute kommt es dann noch zum nicht unverdienten Ausgleich. Stefan Schwendinger lässt sich dabei die Gelegenheit eines Elfmeters nicht entgehen - Spielendstand: 4:4.

FC SCHLADMING - FC OBDACH 4:4 (2:2)

Torfolge: 0:1 (6. Kreuzer), 0:2 (24. Kozar), 1:2 (42. Auer), 2:2 (44. Krammel), 3:2 (48. Unterberger), 4:2 (64. Schwarz), 4:3 (66. Reiter), 4:4 (83. Schwendinger/Elfer)

Stimme zum Spiel:

Stefan Eckel, Vorstands-Mitglied Schladming:

"Respekt vor den Obdachern die in keinster Phase des Spiels zurückgeschaltet haben. Wir haben es verabsäumt beim Stand von 4:2 den Sack zuzumachen. Zuletzt hat uns dann ein unglücklicher Elfer das Genick gebrochen. Den Zusehern wurde eine tolle Begegnung geboten"

Startformationen:

Schladming: Christian Krenn (K), Akos Fodor, Leonhard Ettlmayr, Daniel Krammel, Sebastian Auer, Simon Petscharnig, Thomas Weikl, Christoph Schwarz, Adrian Wass, Christoph Kollau, Andre Unterberger

Fc Obdach: Clemens Schultermandl - David Sapljivi, Christoph Rieger - Gregor Schaffer, Krisztian Kovacs, Philipp Kozar, Stefan Schwendinger, Andreas Kreuzer (K), Thomas Pabst - Thomas Michael Reiter, Denis Talic

Area Schladming 150 Zuseher, SR: Jörg Eberhard

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit