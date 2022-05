Munteres Bestschießen: Trofaiach hat viel Spaß mit den Murauern

Details Samstag, 28. Mai 2022 20:34

Am 24. Spieltag traf in der Oberliga Nord der FC Stadtwerke Trofaiach auf den SVU Murau. Und dabei gelang es der Lerch-Truppe die Favoritenrolle vollends zu erfüllen. Es besteht als derzeit Vierter sogar noch die Möglichkeit in den Kampf um den möglichen Relegationsplatz einzugreifen. Die Murauer ihrerseits enttäuschten im Frühjahr einmal mehr auf allen Linien.

Trofaiach ist das wesentlich zielstrebigere Team

ZU Beginn der Partie sind beide Mannschaften vorerst einmal damit beschäftigt die Stärken bzw. Schwächen des Gegenübers entsprechend auszuloten. 7. Minute: Erste gute Chance für den Gastgeber! Faschingbauer mit einem guten Ball blind gespielt auf Häuselhofer, der geht sofort ab und bringt den Ball auch am Schlussmann vorbei! Doch auch knapp neben das Tor! 15. Minute: Wunderschöner Pass von Magerl Sami in die Spitze, doch Tockner antizipert gut, kommt dem Ball entgegen und sichert den Ball bevor Häuselhofer vorbei gehen kann! Mehr und mehr liegt das 1:0 in der Luft, dann aber kommt es etwas überraschend auf der anderen Seite zum ersten Treffer. 37. Minute: Elfmeter für Murau! Den ersten Ball kann Seidl parieren, gegen den Nachschuss von Miedl ist er aber machtlos! Was die Trofaiacher dann in weiterer Folge aber wenig tangiert. 39. Minute: Magerl Sami setzt sich auf der rechten Aussenbahn super im 1 gegen 1 durch, zieht auf der Grundlinie Richtung Tor, legt mit viel Übersicht auf den Heranstürmenden Rabensteiner zurück und der nascht die Wuchtel mit Musik unter die Latte! Super gespielt! 44. Minute: Und wieder wird das Tor traumhaft herausgespielt, wieder kommt der Ball via Stangler zu Rabensteiner und wieder ist der Ball drin - Halbzeitstand: 2:1.

Die Murauer werden zum Zusehen degradiert

Im zweiten Durchgang beginnt das Werkl des Gastgebers dann mehr und mehr auf allen Zylindern zu laufen. Man lässt Ball und Gegner laufen, auch mit weiteren Treffern geht man nicht sparsam um. 48. Minute: Pachner mit der Zuckerflanke vom rechten Strafraumeck, der Ball kommt vors Tor und niemand fühlt sich zuständig für.Rabensteiner Philipp, der mit seinem dritten Matchtreffer das 3:1 besorgt. 53. Minute: Wunderschöner Wechselpass raus auf Pachner Robert, der mit dem Querball, und diesmal ist es Häuselhofer der sein Tor wieder macht! Und spätestens jetzt wirken die Murauer total überfordert. In weiterer Folge folgt Angriff auf Angriff auf das Murauer Gehäuse. 60. Minute: Rabensteiner wird gut angespielt über rechts, dieser spielt wiederum in die Mitte und diesmal darf Jauk sein Tor machen! Neuer Spielstand: 5:1. Damit aber noch nicht genug, Trofaiach legt in der 76. Minute noch ein weiteres Tor drauf. Die Situation wird eingeleitet von Shabani der mit einem Solo über gut 30 Meter, der Ball kommt raus auf Jauk, der mit dem Pass auf Häuselhofer! Zunächst sieht es aus als ob er den Ball vertändelt, doch aus ganz spitzem Winkel macht er sein 2. Tor heute! Beim deutlichen 6:1-Spielstand sollte es dann letztlich auch bleiben.

FC TROFAIACH - SVU MURAU 6:1 (2:1)

Torfolge: 0:1 (37. Miedl/Elfer), 1:1 (39. Rabensteiner), 2:1 (44. Rabensteiner), 3:1 (48. Rabensteiner), 4:1 (53. Häuselhofer), 5:1 (60. Jauk), 6:1 (76. Häuselhofer)

Startformationen:

Trofaiach: Christoph Seidl - Jakob Moritz, Anton Leitner, Philipp Rabensteiner, Robert Pachner, Andreas Pachner - Manuel Faschingbauer (K), Daniel Tragler, Samuel Magerl, Grgo Zivkovic - Oliver Häuselhofer

Murau: Nico Tockner - Andreas Esterl, Florian Sperl, David Lindner, Dominic Stock (K) - Simon Mürzl, Fabian Seichter, Dominic Berger, János Máté Oberländer - Daniel Miedl, Markus Hebenstreit

Stadion Trofaiach, 80 Zuseher, SR: Gerhard Wango

Fotocredit: FC Trofaiach

© Robert Tafeit