In bester Geberlaune: Murau fährt mit Absteiger Hinterberg Schlitten

Details Sonntag, 12. Juni 2022 20:36

Am 26. bzw. letzten Spieltag traf in der Oberliga Nord der SV Central Dancing Hinterberg auf den SVU Murau. Und dabei kam es aufseiten der Gastgeber zu einer Abschiedsvorstellung auf der Trainerbank. Coach Dietmar Schöggl baut seine Zelte ab, er wechselt zum ESV Knittelfeld. Zum Lachen hatten aber nur die Murauer, die es beim Saisonausklang schafften, einen souveränen Auswärtsdreier einzufahren. Damit beenden die Gäste die Punktejagd 21/22 am, allerdings verbesserungsfähigen 9. Tabellenplatz. Hinterberg, was schon länger feststand, muss den Gang zurück in die Unterliga antreten.

Trainer Alexander Galler belegte mit den Murauern in der Endabrechnung den 9. Tabellenplatz in der OLN

Vorerst hält der Absteiger die Partie offen

In der ersten halben Stunde der Begegnung gab es kaum Höhepunkte, die Heimischen waren sogar ein wenig präsenter, doch richtige Tormöglichkeiten waren kaum vorhanden. Beide Teams standen in den Hintermannschaften recht sicher und ließen vorerst kaum etwas zu. In der 34. Minute gelang den Heimischen nach schwachem Abwehrverhalten der Murauer aus einem Weitschuss aus 20 m genau ins kurze Kreuzeck das 1:0 durch Marco Lackmair. Plötzlich wachten auch die Murauer auf, super Aktion in der 41. Minute auf Tobias Plattner, der ließ im Sechzehner gleich zwei Hinterberger ganz schlecht aussehen und schoss den Ball zum 1:1 Ausgleich in die Maschen und dann war Halbzeit.

Murau lässt nun Ball nun Gegner laufen

Die Kabinenpredigt und der Wechsel dreier Spieler bei Murau half offensichtlich. Auf einmal war Murau das klar bessere Team und ging bereits in Minute 53 durch Florian Sperl mit 1:2 in Front. Mit einem super Pass wurde der Murauer angespielt, er lief alleine auf das gegnerische Tor zu und zirkelte den Ball gekonnt ins lange Eck. Von der 68. bis 76. Minute erhöhten die Murauer Plattner, Esterl und Sperl auf 1:5 und damit war das Spiel gelaufen. Die beiden Treffer der Heimischen in den Minuten 79 und 80 dienten nur mehr der Resultatskosmetik. Den Schlusspunkt in der 88. Minute zum 3:6 Endstand setzte Florian Sperl mit seinem dritten Treffer.

SV HINTERBERG - SVU MURAU 3:6 (1:1)

Torfolge: 1:0 (34. Lackmaier), 1:1 (41. Plattner), 1:2 (54. Sperl), 1:3 (68. Plattner), 1:4 (73. Esterl), 1:5 (76. Sperl), 2:5 (79. Möstl), 3:5 (81. Aigner), 3:6 (88. Sperl)

Fazit:

Hochverdienter Auswärtssieg des SVU, der bei mehr Konzentration und Einsatz auch noch wesentlich höher hätte ausfallen können.

Startformationen:

Hinterberg: Florian Aigner - Matthias Mock, Marco Lackmaier (K), Philip Schweighart, Hans Peter Krobath - Luca Makotschnig, Jan Makotschnig, Patrick Feiel, Oliver Sencar - Tobias Breidler, Jan Luca Pongratz

Murau: Patric Thomas Kreuzer - Andreas Esterl, David Lindner, Dominic Stock (K) - Simon Mürzl, Fabian Seichter, Tobias Andreas Plattner, Dominic Berger, David Fixl - Daniel Miedl, Gottfried Gambs

Autohaus Stockreiter Arena, 70 Zuseher, SR: Erwin Komornyik

Fotocredit: www.RIPU.Sportfotos.at

© Robert Tafeit