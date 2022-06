OLN-Transfer-Hammer: Ex-Profi Stefan Meusburger wechselt zum FC Obdach

Details Sonntag, 19. Juni 2022 16:01

Der FC Pabst Alko Rb Obdach belegte in der Spielzeit 21/22 in der Oberliga Nord in der Endabrechnung den 7. Tabellenrang. Eine Platzierung mit der man sich im Zirbenland soweit zufrieden zeigt, wenngleich doch einiges an Luft nach oben gegeben ist. 12-mal wurde gewonnen, 5-mal remisiert bzw. kam es zu 9 Niederlagen. Aber längst schon hat man in Obdach die neue Saison ins Auge gefasst. Sportchef Siegfried Richter: "Wir beabsichtigen diesmal unter die Top-5 zu kommen, deshalb haben wir uns auch schon um Verstärkungen umgesehen. Mit Stefan Meusburger, dessen Freundin aus der Umgebung ist, ist uns ein dicker Fisch ins Netz gegangen. In Innsbruck wurde er kurzerhand abserviert. Er ist jetzt dabei sich beruflich neu zu orientieren, deshalb hat er sich auch für den FC Obdach entschieden. Weiters neu beim Verein sind die beiden Zeltweger Nachwuchshoffnungen, Filip Nikolic und Luca Reichhold." - so Richter.

Der 28-jährige Ex-Profi Stefan Meusburger (Innsbruck, Hartberg, KSV) verstärkt nun den FC Obdach. Links: Filip Nikolic, rechts: Luca Reichhold, die beide vom FC Zeltweg gekommen sind.

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit