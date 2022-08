"Falken zum Absturz gebracht" ESV Knittelfeld besiegt die Amas

Details Samstag, 13. August 2022 15:32

Am 2. Spieltag kam es in der Oberliga Nord zum Duell der KSV Amateure mit dem ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld. Dabei gelang es den Eisenbahnern, das erste Heimspiel gegen Krieglach wurde gewonnen, etwas überraschend den zweiten Dreier infolge einzufahren.

Dreimal konnte sich Dejan Nikolic in Kapfenberg als Knittelfelder Torschütze feiern lassen.

Knittelfeld egalisiert einen 0:2-Rückstand

Die "Jungfalken" beginnen die Partie wie aus der Pistole geschossen. Julian Fauland ist es, der bereits in der 5. Minute einen Freistoßball zum 1:0 in der Kreuzecke versenkt. Die Lasselsberger-Truppe bleibt danach am Drücker. Bereits in der 19. Minute kommt es zum 2:0. Davor Tomic findet die Lücke im Abwehrverbund der Gäste und vollstreckt trocken. Daraufhin lassen die Hausherren weitere gute Chancen ungenützt. Was sich dann in weiterer Folge rächen sollte. Denn mit Fortdauer finden auch die Eisenbahner zu einer spielerischen Linie. Markus Hochfellner (25.) und Dejan Nikolic (42.) sind es dann, die für den 2:2-Halbzeitstand Sorge tragen.

Die KSV'ler kassieren eine Heimpleite

In der 47. Minute finden dann die KSV'ler eine tolle Möglichkeit vor, die aber ungenützt bleibt. Im Gegenstoß ist dann Dejan Nikolic zur Stelle, der für die erstmalige Knittelfelder Führung verantwortlich zeichnet. Die Gäste erkennen nun die Gunst der Stunde und geben die Vormachtsstellung nicht mehr ab. 55. Minute: Es steht bereits 2:4! Nach Platzer-Vorarbeit hat Nikolic keine Mühe seinen bereits dritten Treffer zu fixieren. Jetzt erkennen die Amas den Ernst der Lage. Man ist auch bemüht noch einmal in das Spiel zurückzufinden. Was nur bedingt gelingen sollte. Lukas Macher trifft in der 85. Minute noch zum 3:4, zugleich dann auch der Spielendstand.

KSV AMATEURE - ESV KNITTELFELD 3:4 (2:2)

Torfolge: 1:0 (5. Fauland), 2:0 (19. Tomic), 2:1 (25. Hochfellner), 2:2 (42. Nikolic), 2:3 (47. Nikolic), 2:4 (55. Nikolic), 3:4 (85. Macher)

Stimme zum Spiel:

Martin Rosol, Sportlicher Leiter ESV Knittelfeld:

"Nachdem uns die Amas in der Anfangsphase mit hohem Tempo überrumpelt haben, kann ich der Mannschaft nur ein Kompliment aussprechen, wie sie sich ins Spiel zurückgefightet hat. Nach dem 4:2 hätten wir den Sack mehrmals zumachen können. Aber letztendlich haben wir die 3 Punkte Heimspielen können. Wir sind sehr zufrieden mit dem Start. Jetzt wartet zu Hause Murau, da wollen wir natürlich so weiter machen."

Startformationen:

Kapfenberger SV: Alexander Hofer, Davor Tomic, Lukas Macher, Oleksii Sakhnenko, Marcel Kopeinig, Denis Krijezi, Julian Thomas Fauland, Jonas Thürschweller (K), Adrian Marinovic, Martin Gschiel, Danis Markovic

Knittelfeld: Marco Hopf - Andreas Stocker, Markus Hochfellner, Siegfried Rasswalder, Patrick Berner - Adrian Zaharia, Jan Luca Pongratz, Ilija Tomic - Dejan Nikolic, Patrick Weinberger, Michael Platzer (K)

Kapfenberg-Schirmitz, 100 Zuseher, SR: Philipp Schauer

Fotocredit: RIPU

by: Roo