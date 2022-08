Ungefährdeter Heimsieg: Rottenmann bringt Tus Krieglach Pleite bei

Details Samstag, 13. August 2022 15:06

EKRO Tus Krieglach-Fußball hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:3-Niederlage verdaut werden. Landesliga-Absteiger Rottenmann holte hingegen aus dem zweiten Spiel den zweiten Sieg

Vasile Tiberiu Chivoiu ist als einer der wenigen Spieler dem SV Rottenmann auch nach dem Abstieg treu geblieben.

Der Sieg war nie in Gefahr

Von Beginn an war klar, wer bei dieser Begegnung die Herrschaft im Paltenstadion Rottenmann innehaben wird. Zu dominant und laufstark trat Rottenmann auf, die Gegner aus Krieglach hatten nicht viel mitzureden. In der 21. MInute schoss Richard Lukacs das erste Tor. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte die Heimmannschaft einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Durch ein Eigentor von Manuel Holzer verbesserte Rottenmann den Spielstand auf 2:0 für sich (66.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Tim Jelenko, als er per Elfmeter das 3:0 für SV Rottenmann besorgte (74.). Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 3:0 letztlich abpfiff, hatte Rottenmann die drei Zähler unter Dach und Fach.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Rottenmann im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz.

19.08. 19 Uhr ATV Irdning vs. Rottenmann

Das nächste Spiel von SV Rottenmann wird schon mit viel Spannung erwartet. Coach Karl Dusvald trifft auf seinen Ex-Klub den ATV Irdning. Ankick in der ATV-Riesneralm-Arena in Irdning ist am 19.08. um 19 Uhr. Der EKRO Tus Krieglach empfängt am 20.8. um 19 Uhr die KSV-Amateure.

Stimmen zum Spiel:

Gerald Griessler, sportlicher Leiter Krieglach:

"Kämpferisch kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Rottenmann war uns heute technisch und läuferisch überlegen. In der ersten Halbzeit hatten wir auch Chancen, habe diese aber leider nicht verwertet und mit dem Eigentor war dann eigentlich die Partie für Rottenmann gegessen.Wir können nur nach vorne blicken und schauen das wir schnellstens punkten."

Startformationen:

Rottenmann: Salvador-Miguel Treiber - Luis Trujillo Alday, Oliver Toth, Vasile Tiberiu Chivoiu (K), Noah Schönwetter, Adam Jolic - Tim Jelenko, Timotej Dodlek, Rok Straus, Georgi Ivanov - Richard Lukacs

Krieglach: Michael Budl, Laurenz Täubl, Manuel Holzer, Manuel Rust (K), Daniel Ellmeier, Nico Petry, Daniel Aschaber, Philip Schneller, Matthias Huterer, Marcel Petry, Oliver Karlon

Oberliga Nord: SV Rottenmann – EKRO Tus Krieglach-Fußball, 3:0 (1:0)

74 Tim Jelenko 3:0

66 Eigentor durch Manuel Holzer 2:0

21 Richard Lukacs 1:0

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller