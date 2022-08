Klare Angelegenheit: Rottenmann fügt Irdning bittere Heimpleite zu

Details Samstag, 20. August 2022 08:57

Am 3. Spieltag traf in der Oberliga Nord der ATV Gabriel Irdning auf den SV Rottenmann. Und dabei gelang es dem Ligaabsteiger den dritten Sieg im dritten Spiel einzufahren. Damit schafften es die Rottenmanner auch sich an der Tabellenspitze zu behaupten.

Rottenmann-Trainer Karl Dusvald bekam in Irdning einen 4:0-Sieg seiner Mannschaft zu sehen.

Lange Zeit ist das Derby vorsichtig angelegt

Die Anfangsphase bei diesem brisanten Aufeinandertreffen verläuft mehr oder weniger ereignislos. Man ist dabei die Schwächen bzw. Stärken des Gegners auszuloten um dann selber zuschlagen zu können. Nach einer gespielten halben Stunde kommt es dann zu den ersten Torraumszenen. Der erste Treffer fällt dann in der 42. Minute. Gegen den Freistoßball aus 20 Meter Entfernung ist kein Kraut gewachsen. Timotej Dodlek kann sich dabei mit dem 0:1, zugleich auch der Halbzeitstand, in die Schützenliste eintragen.

Rottenmann sorgt jetzt für klare Fronten

Im zweiten Durchgang sind dann die Dusvald-Schützlinge das klar federführende Team. Obwohl gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs hätte es auch 1:1 stehen können. Aber SVR-Keeper Treiber weiß das mit einer tollen Reaktion zu verhindern. Dann sind es wieder die Gäste die im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Ein verdeckter Dodlek-Schuss (50.) findet dabei den Weg ins lange Eck - 0:2. Kurz darauf sieht der Irdninger Kevin Plank den roten Karton präsentiert. Damit war der Fall soweit erledigt. In Überzahl legt Rottenmann dann noch zwei Stück drauf. Richard Lukacs (76.) und Tim Jelenko (80.) sorgen letztlich für einen klaren 4:0-Auswärtssieg der Rottenmanner.

Stimme zum Spiel:

Franz Mandl, Sportlicher Leiter Rottenmann:

"Nach dem vorsichtigen Beginn ist es uns gelungen das Spiel in den Griff zu bekommen. Mit dem Platzverweis war die Sache gegessen. Zu guter Letzt hätte der Sieg auch noch höher ausfallen können."

ATV IRDNING - SV ROTTENMANN 0:4 (0:1)

Torfolge: 0:1 (42. Dodlek), 0:2 (50. Dodlek), 0:3 (76. Lukacs), 0:4 (80. Jelenko)

Startformationen:

Irdning: David Gabriel , BEd - Mario Petutschnig (K), Fabian Schweiger, Alexander Hofer, Oliver Adelwöhrer - Christoph Rindler, Andreas Wieser, Daniel Mayrhofer, Leon Köll - Kevin Plank, Daniel Adelwöhrer

Rottenmann: Salvador-Miguel Treiber - Luis Trujillo Alday, Oliver Toth, Vasile Tiberiu Chivoiu (K), Noah Schönwetter, Adam Jolic - Georgi Ivanov, Rok Straus, Marco Felsner, Timotej Dodlek - Richard Lukacs

Riesneralm-Arena, 300 Zuseher, SR: Gerald Bognar

Fotocredit: RIPU

by: Roo