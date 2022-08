Souverän abgeliefert: Bad Mitterndorf fährt mit den Thörlern Schlitten

Details Samstag, 20. August 2022 09:37

Am 3. Spieltag traf in der Oberliga Nord der SV AquaFux Thörl auf den ASV Bad Mitterndorf. Obwohl der Aufsteiger in Führung gehen konnte setzte es letztlich eine bittere Heimpleite. Damit laufen die Thörler nach dem Wiederaufstieg den ersten Punktezuwachs weiter hinterher.

Armin Flatscher steuerte einen Elfmeter-Treffer zum Bad Mitterndorfer Kantersieg in Thörl bei.

Thörl gibt die Führung aus der Hand

Vom Start weg geht der Aufsteiger sehr engagiert an die Aufgabe heran. Was dann in der 33. Minute auch mit dem 1:0-Führungstreffer belohnt wird. Marcel Ofner kann sich dabei in die Schützenliste eintreffen. Wovon sich die Gäste aber unbeeindruckt zeigen. Geradlining wird weiterhin schnellstmöglich der Weg zum gegnerischen Tor gesucht und auch gefunden. So gelingt es noch vor dem Pausenpfiff das Spiel zu drehen. Stephan Schachner (41.) und Philip Bacher (44.) tragen Sorge für den 1:2-Halbzeitstand.

Jetzt sind die Gäste das federführende Team

Nach dem Seitenwechsel sind es dann die Salzkammergutler die dem Spiel weiter den Stempel aufdrücken können. Nur vier Minuten nach Wiederbeginn ist der Ungar Tamas Lazok mit dem 1:3 zur Stelle. Was die Aufgabe für die etwas unglücklich agierenden Thörler nicht wirklich einfacher gestaltet. In der 54. Minute werden dann auch die letzten Hoffnungen der Hausherren zerstört. Armin Flatscher markiert per Elfmeter das 1:4. Damit aber noch nicht genug. Thomas Pliem legt in der 84. Minute noch einen Treffer drauf - Spielendstand: 1:5.

SV THÖRL - ASV BAD MITTERNDORF 1:5 (1:2)

Torfolge: 1:0 (33. Ofner), 1:1 (41. Schachner), 1:2 (44. Bacher), 1:3 (49. Lazok), 1:4 (54. Flatscher/Elfer), 1:5 (84. Pliem)

Stimme zum Spiel:

Marcell Schönbeck, Sportlicher Leiter Thörl:

"Wir waren 40 Minuten lang hervorragend im Spiel bzw. hatten wir alles unter Kontrolle. In weiterer Folge gaben wir das Spiel durch kapitale Eigenfehler dann aber aus der Hand."

Startformationen:

Thörl: Nicola Pichelbauer - Nico Seidl, Ryan Hernaus, Kevin Schreiner - Dominik Rodler, Noel Kaltenegger, Raimund Lenger (K), Julian Stabelhofer, Marcel Ofner - Matthias Pagger, Andreas Kriegl

Bad Mitterndorf: Christoph Wieser - Mario Lemes, Daniel Penz, Michael Neuper, Mateo Damis - Philip Bacher, Stephan Schachner (K), Hartwig Seebacher, Tamas Lazok, Adrian Leitner - Armin Flatscher

Sportplatz Thörl, 200 Zuseher, SR: Adnan Dambo

Fotocredit: RIPU

by: Roo