Derbysieg: Kindberg-Mürzhofen fertigt Gastgeber Krieglach ab

Details Freitag, 16. September 2022 22:14

EKRO Tus Krieglach-Fußball konnte FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. An der Favoritenstellung ließ Kindberg-Mürzhofen keine Zweifel aufkommen und trug gegen Tus Krieglach einen Sieg davon.

Jonas Sander (Kindberg-Mürzhofen) steuerte in Krieglach einen Derbytreffer bei.

Starker Auftritt der Gäste

In der 17. Minute bejubelte Kindberg-Mürz. vor 600 Zuschauern einen Treffer – neuer Spielstand: 1:0. Für das 2:0 der Gäste zeichnete Manuel Trost verantwortlich (32.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen musste den Treffer von Markus Karlon zum 1:2 hinnehmen (63.). Florian Hoppl erhöhte für Kindberg-Mürzhofen auf 3:1 (71.). Für klare Verhältnisse sorgte FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen, indem man das 4:1 markierte (77.). Ein starker Auftritt ermöglichte Kindberg-Mürzhofen am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Krieglach.

EKRO Tus Krieglach-Fußball findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Vollstreckerqualitäten demonstrierte Tus Krieglach bislang noch nicht. Der Angriff der Heimmannschaft ist mit fünf Treffern der erfolgloseste der Oberliga Nord. In dieser Saison sammelte Krieglach bisher einen Sieg und kassierte sechs Niederlagen. Die Lage von EKRO Tus Krieglach-Fußball bleibt angespannt. Gegen Kindberg-Mürz. musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Mit dem souveränen Sieg gegen Tus Krieglach festigte FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen die dritte Tabellenposition. Erfolgsgarant von Kindberg-Mürzhofen ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 25 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Mit dem Sieg knüpfte FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Kindberg-Mürz. fünf Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte.

Am kommenden Sonntag tritt Krieglach bei ASV Bad Mitterndorf an, während Kindberg-Mürzhofen zwei Tage zuvor Kapfenberger SV Amateure empfängt.

Stimme zum Spiel:

Rene Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"In der ersten Halbzeit haben wir keine Chance von Krieglach zugelassen, aber es leider verabsäumt bereits erste Halbzeit das Spiel mit 3-4 Toren zu entscheiden! Nach der Halbzeit hatten wir 20 Minuten Problem wo wir einfach zu locker agierten! Nach dem Anschlusstreffer waren wir wieder viel aggressiver und haben verdient das Derby gewonnen! Auch in dieser Höhe absolut verdient!"

Startformationen:

EKRO Tus Krieglach: Michael Budl, Thomas Deutschmann, Manuel Holzer, Daniel Ellmeier, Nico Petry, Daniel Aschaber, Philip Schneller, Matthias Huterer (K), Marcel Petry, Laurenz Täubl, Nico Jance

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: DI Sascha Stradner - Tobias Prochazka, Michael Olschnegger, Dominik Leitner, Thomas Schnittler - Stefan Putzi, Manuel Trost (K) - Florian Hoppl, Lukas Katzenberger, Jonas Gwandner, Peter Frühwirth



Sportzentrum Krieglach, 600 Zuseher, SR: Adnan Dambo

Fotocredit: FC Kindberg-Mürzhofen

by: Roo

Oberliga Nord: EKRO Tus Krieglach-Fußball – FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen, 1:4 (0:2)

77 Jonas Sander 1:4

71 Florian Hoppl 1:3

63 Markus Karlon 1:2

32 Manuel Trost 0:2

17 Peter Fruehwirth 0:1