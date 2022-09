Nicht unglücklich: Trofaiach zieht Thörl in der 93. Minute den Stecker

Details Samstag, 24. September 2022 08:43

Die Differenz von einem Treffer brachte Trofaiach gegen SV Thörl den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Hundertprozentig überzeugen konnte FC Trofaiach dabei jedoch nicht.

Trainer Alex Liusu hat die Trofaiacher an die Spitze der Oberliga Nord herangeführt.

Trofaiacher Lastminute-Erfolg

Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Paul Leitner das 1:0 zugunsten des Gasts (40.). Ein Tor auf Seiten von Trofaiach machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. In der 86. Minute brachte Matthias Pagger den Ball im Netz von FC Trofaiach unter. Ein später Treffer von Eldin Omerovic, der in der Schlussphase erfolgreich war (93.), bedeutete die Führung für Trofaiach. Die 1:2-Heimniederlage von SV AquaFux Thörl war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Die Gastgeber müssen sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SV Thörl findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Die bisherige Saisonbilanz von SV AquaFux Thörl bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und fünf Pleiten schwach.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte FC Trofaiach im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Trofaiach knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte FC Trofaiach fünf Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Trofaiach ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am kommenden Freitag trifft SV Thörl auf ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld, FC Trofaiach spielt am selben Tag gegen Tus Raika St. Peter am Kammersberg.

Stimme zum Spiel:

Goran Francesevic, Sportlicher Leiter Trofaiach:

"Ein glücklicher Sieg unserer Mannschaft. Trofaiach war in der ersten Halbzeit die spielerisch bessere Mannschaft. Anfang zweite Hälfte konnten wir sehr gute Chancen nicht verwerten um den Sack zu zumachen. Dann wurden die Gastgeber durch frische Auswechselspieler immer wieder gefährlich und schließlich schiessen sie kurz vor Schluss den Ausgleich. Die Trofaiacher geben aber nicht auf und machen in der 93. durch Omerovic das Siegestor."

Startformationen:

SV AquaFux THÖRL: Nicola Pichelbauer - Nico Seidl, Elias-Nikolaus Reiter, Marvin Kernbichler, Tim Tösch - Dominik Rodler, Noel Kaltenegger, Raimund Lenger (K), Julian Stabelhofer, Marcel Ofner - Andreas Kriegl

FC Stadtwerke Trofaiach: Nik Sturm - Anton Leitner (K), Robert Pachner, Andreas Pachner - Paul Leitner, Marcel Jauk, Daniel Tragler, Grgo Zivkovic - Eldin Omerovic, Oliver Häuselhofer, Ferdauws Soltani



Sportplatz Thörl, 200 Zuseher, SR: Pucher Wolfgang

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo

Oberliga Nord: SV AquaFux Thörl – FC Trofaiach, 1:2 (0:1)

93 Eldin Omerovic 1:2

86 Matthias Pagger 1:1

40 Paul Leitner 0:1