Leaderposition verteidigt: Schladming weist die Murauer in die Schranken

Details Samstag, 24. September 2022 22:10

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die FC Schladming mit 2:1 gegen SVU Murau für sich entschied. Die Überraschung blieb aus, sodass SVU Murau eine Niederlage kassierte.

Der Murauer Treffer von Florian Sperl sollte nicht reichen zu einem Punktegewinn.

Murauer 1:0-Führung in der ersten Hälfte

Das Spiel war nichts für schwache Nerven, tiefer Boden, viel Tempo, Kampf auf "biegen und brechen", rassige Partie, Tormöglichkeiten hüben wie drüben, es ging ständig hin und her.

In der 11. Minute spielten die Murauer einen guten Angriff, der Torhüter konnte kurz abwehren, Florian Sperl stand goldrichtig und ließ dem Goalie aus 11 m keine Chance - 0:1. Nur 2 Minuten danach zappelte der Ball im Murauer Tor, doch der Treffer wurde wegen Abseits nicht gegeben. Im Gegenstoß erkämpfte sich Matthias Brugger den Ball und lief alleine auf den Schladminger Schlussmann zu, er schob die Kugel am Goalie aber auch am langen Pfosten vorbei. Nach einer halben Stunde war der Ball im Schladminger Netz, wegen Abseitsstellung wurde der Treffer nicht gegeben. Vier Minuten danach tauchte ein Schladminger alleine vor dem Murauer Schlussmann Nico Tockner auf, welcher im Duell eins zu eins siegreich blieb. Aus dem Corner entstand eine Topchance für die Schladminger, Florian Meissnitzer konnte kurz vor der Linie retten. Die nachstehenden Fotos beweisen aber, dass der Murauer Schlussmann von zwei Schladmingern klar gefoult wurde, der Schiri hat aber nicht gepfiffen. In der 40. Minute hatten die Schladminger noch eine Topchance und zwei Minuten danach Florian Sperl auf Murauer Seite - jedesmal waren die Torhüter siegreich und dann war Halbzeit.

Die Schladminger drehen die Begegnung

Zehn MInuten nach Wiederbeginn gab es Corner für Schladming, ein Spieler kam freistehend zum Kopfball, doch hatte er sein Visier nicht richtig eingestellt - Glück für Murau. In der 57. Minute gab es wiederum Corner für die Heimischen, wuchtiger Kopfball ins lange Eck, der Murauer Goalie war mit den Fingerspitzen dran und lenkte den Ball an die Stange.

In den nächsten beiden Minuten waren die Murauer nicht konzentriert genug und Schladming nutzte dies eiskalt aus. Fehler in der Murauer Hintermannschaft, Antonio Solaja zog mit einem wuchtigen Bogenschuss aus 35 m ab und der Ball landete in den Maschen zum 1:1. Zwei Minuten danach schauten die Murauer wieder nicht gut aus, Angriff der Schladminger über die Seite mit Stanglpass zur Mitte und da war Adrian Weiss zur Stelle und drückte den Ball aus 5 m in die Maschen zur 2:1 Führung.

In der 65. Minute gab es Freistoß für Murau, David Lindner mit dem Kopfball, der Ball landete im Netz, doch der Treffer wurde wegen angeblichem Abseits wiederum nicht gegeben. Eine Minute danach hatte Florian Sperl den Ausgleichstreffer am Fuß, doch der wuchtige Schuss ging über die Querlatte. In der 80. Minute hatten die Murauer die letzte Topchance auf den Ausgleich, doch der Kopfball konnte mit vereinten Kräften geblockt werden.

Im Lager der Murauer haderte man mit den vielen vergebenen Chancen und auch mit manchen Schiedsrichterentscheidungen.

Am kommenden Samstag tritt FC Hohenhaus Tenne Schladming bei ESV St. Michael an, während SVU Murau einen Tag zuvor FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen empfängt.

Startformationen:

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Christian Krenn (K), Johannes Felsner, Leonhard Ettlmayr, Antonio Solaja, Akos Fodor, Thomas Weikl, Adrian Wass, Simon Petscharnig, Christoph Kollau, Andre Unterberger, Christoph Schwarz

Murau: Nico Tockner - Andreas Esterl, Dominic Berger, Dominic Stock (K) - Simon Mürzl, Fabian Seichter, Matthias Brugger, János Máté Oberländer, Florian Meissnitzer, Florian Sperl - Daniel Würger



Area Schladming, 250 Zuseher, SR: Daniel Hofer

Textquelle: SVU Murau

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo

Oberliga Nord: FC Hohenhaus Tenne Schladming – SVU Murau, 2:1 (0:1)

60 Adrian Wass 2:1

58 Antonio Solaja 1:1

11 Florian Sperl 0:1