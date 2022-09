Talfahrt gestoppt: Lastminute-Treffer in St. Peter/K. bringt Obdach einen Dreier

Details Sonntag, 25. September 2022 14:59

Im Spiel von Tus St. Peter/Kbg. gegen FC Obdach gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. Die Ausgangslage sprach für Obdach, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Der Treffer in den Schlussminuten von David Sapljivi brachte den Obdachern einen vollen Punktezuwachs.

Die Partie stand auf des Messers Schneide

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Sandro Jost sein Team in der 22. Minute. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Stefan Meusburger bereits wenig später besorgte (27.). Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Gregor Schaffer stellte die Weichen für FC Pabst Alko Rb Obdach auf Sieg, als er in Minute 47 mit dem 2:1 zur Stelle war. Das 2:2 von St. Peter/Kbg. stellte Jost sicher (64.). Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als David Sapljivi noch einen Treffer parat hatte (88.). Schließlich sprang für FC Obdach gegen Tus Raika St. Peter am Kammersberg ein Dreier heraus.

Tus St. Peter/Kbg. findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei der Heimmannschaft noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Obdach in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Zwei Siege, drei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von FC Pabst Alko Rb Obdach bei. FC Obdach beendete die Serie von sechs Spielen ohne Sieg.

St. Peter/Kbg. tritt am Freitag, den 30.09.2022, um 18:30 Uhr, bei FC Trofaiach an. Einen Tag später (15:00 Uhr) empfängt Obdach SV Rottenmann.

Startformationen:

St. Peter/Kbg.: Stefan Kobald - Philipp Reicher, Tobias Draschl, Johannes Schnedl, Harald Feichtner - Mario Reif, Lukas Moser (K), Franz Stocker, Dominik Wassermann - Sandro Jost, Christopher Brugger

Obdach: Clemens Schultermandl - Mirko Nikolic, David Sapljivi, Christoph Rieger, Stefan Meusburger - Gregor Schaffer, Stefan Schwendinger, Andreas Kreuzer (K), Luca Elias Reichhold, Thomas Pabst - Denis Talic



Josef Leitner Stadion, 350 Zuseher, SR: Karl Felgitsch

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo

Oberliga Nord: Tus Raika St. Peter am Kammersberg – FC Pabst Alko Rb Obdach, 2:3 (1:1)

88 David Sapljivi 2:3

64 Sandro Jost 2:2

47 Gregor Schaffer 1:2

27 Stefan Meusburger 1:1

22 Sandro Jost 1:0