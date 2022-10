Nachzüglerduell: Krieglach schickt die Irdninger punktelos nach Hause

Details Samstag, 01. Oktober 2022 08:54

Tus Krieglach kam gegen ATV Irdning zu einem klaren 4:1-Erfolg. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Krieglach den maximalen Ertrag.

Krieglach-Kapitän Marco Gfrerer & Kollegen konnten gegen Irdning über drei Punkte jubeln.

Krieglach ist das dominierende Team

Für den Führungstreffer von Irdning zeichnete Andreas Wieser verantwortlich (17.). Mit einem schnellen Doppelpack (21./26.) zum 2:1 schockte Markus Karlon den Gast und drehte das Spiel. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. EKRO Tus Krieglach-Fußball erzielte in der 80. Minute das 3:1. Nico Petry gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für die Heimmannschaft (87.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Tus Krieglach ATV Gabriel Irdning 4:1.

Krieglach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck verließ EKRO Tus Krieglach-Fußball die Abstiegsplätze und nimmt jetzt den elften Tabellenplatz ein. In dieser Saison sammelte Krieglach bisher zwei Siege und kassierte sieben Niederlagen.

29 Gegentreffer hat ATV Irdning mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der Oberliga Nord. Irdning findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. ATV Gabriel Irdning musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da ATV Irdning insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Mit fünf von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Irdning noch Luft nach oben.

EKRO Tus Krieglach-Fußball stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei SV AquaFux Thörl vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt ATV Gabriel Irdning Kapfenberger SV Amateure.

Stimme zum Spiel:

Gerald Griessler, Sportlicher Leiter Krieglach:

"Ein hoch verdienter Sieg für uns.Zwar wieder mal 1:0 hinten aber die Mannschaft hat Moral gezeigt und sich endlich wieder mal belohnt.Ich gratuliere der Mannschaft zu der geschlossenen Mannschaftsleistung."

Startformationen:

EKRO Tus Krieglach: Michael Budl, Marco Gfrerer (K), Thomas Deutschmann, Manuel Holzer, Manuel Rust, Daniel Ellmeier, Markus Karlon, Nico Petry, Philip Schneller, Matthias Huterer, Marcel Petry

ATV Gabriel Irdning: Jakob Franz Bischof - Hannes Wallner (K), Mario Petutschnig, Christoph Daum, Alexander Hofer - Philipp Schweiger, Christoph Rindler, Andreas Wieser, Daniel Mayrhofer, Leon Köll - Daniel Adelwöhrer



Sportzentrum Krieglach, 150 Zuseher, SR: Martin Wangg

