Sieben auf einen Streich: Kindberg-Mürzhofen fährt mit Murau Schlitten

Details Samstag, 01. Oktober 2022 21:43

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:0-Erfolg davon. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Kindberg-Mürzhofen ist das klar federführende Team

In der siebten Minute ging Kindberg-Mürzhofen in Front. Manuel Trost war es, der vor 200 Zuschauern zur Stelle war. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Florian Hoppl den Vorsprung der Gäste auf 2:0 (43.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 von Lukas Katzenberger für Kindberg-Mürz. war das Spiel eigentlich schon entschieden (55.). Zwei schnelle Treffer von Hoppl (60.) und Trost (63.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten von FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen. Hoppl gelang ein Doppelpack (86./88.), mit dem er das Ergebnis auf 7:0 hochschraubte. Kindberg-Mürzhofen überrannte SVU Murau förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

SVU Murau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach der Pleite rangiert das Heimteam nun unter dem Strich und nimmt die 14. Position im Tableau ein. SVU Murau muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Oberliga Nord markierte weniger Treffer als SVU Murau. SVU Murau musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SVU Murau insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier wird SVU Murau nach unten durchgereicht.

Der Sieg über SVU Murau, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Kindberg-Mürz. von Höherem träumen. Erfolgsgarant von FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 33 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Kindberg-Mürzhofen sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Zuletzt lief es erfreulich für Kindberg-Mürz, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Sonntag tritt SVU Murau bei ASV Bad Mitterndorf an, während FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen zwei Tage zuvor ESV St. Michael empfängt.

Stimme zum Spiel:

Rene Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Erste Halbzeit haben wir uns noch etwas schwer getan das wir uns aber unseren Unsauberkeiten zuzuschreiben hatten! 2 Halbzeit war super zum anschauen! Wir haben schöne Tore erzielt und auch in dieser Höhe mehr als verdient gewonnen!"

Startformationen:

Murau: Nico Tockner - David Lindner, Dominic Berger, Dominic Stock (K) - Simon Mürzl, Fabian Seichter, Florian Meissnitzer, Florian Sperl, David Fixl, Matthias Brugger - Daniel Würger

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: DI Sascha Stradner - Alexander Zartl, Dominik Leitner, Kai Tösch, Thomas Schnittler - Stefan Putzi, Jakob Pinitsch, Manuel Trost (K) - Florian Hoppl, Lukas Katzenberger, Jonas Gwandner



Stadion Murau, 350 Zuseher, SR: Gerald Bognar

Fotocredit: FC Kindberg-Mürzhofen

by: Roo

Oberliga Nord: SVU Murau – FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen, 0:7 (0:2)

88 Florian Hoppl 0:7

86 Florian Hoppl 0:6

63 Manuel Trost 0:5

60 Florian Hoppl 0:4

55 Lukas Katzenberger 0:3

43 Florian Hoppl 0:2

7 Manuel Trost 0:1