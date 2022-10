Derbysieg: Thörl fixiert in der Schlussphase den Dreier gegen Krieglach

Details Samstag, 08. Oktober 2022 01:47

Für EKRO Tus Krieglach-Fußball gab es in der Partie gegen SV AquaFux Thörl, an deren Ende eine 3:5-Niederlage stand, nichts zu holen. SV Thörl erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Ein Kaltenegger-Doppelschlag brachte die Entscheidung

Tus Krieglach geriet schon in der fünften Minute in Rückstand, als Andreas Kriegl das schnelle 1:0 für SV AquaFux Thörl erzielte. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Markus Karlon zum Ausgleich für Krieglach. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Der Treffer zum 2:1 sicherte EKRO Tus Krieglach-Fußball nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Karlon in diesem Spiel (49.). Kriegl schockte den Gast und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für SV Thörl (51./61.). Das 3:3 von Tus Krieglach stellte Karlon sicher (82.). Noel Kaltenegger brachte Krieglach per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 89. und 95. Minute vollstreckte. Am Schluss gewann SV AquaFux Thörl gegen EKRO Tus Krieglach-Fußball.

SV Thörl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der drei Zähler machte das Heimteam im Klassement keinen Boden gut. SV AquaFux Thörl bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und fünf Pleiten. In den letzten fünf Partien rief SV Thörl konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Tus Krieglach findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die formschwache Abwehr, die bis dato 26 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Krieglach in dieser Saison. Für Krieglach sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Am kommenden Samstag trifft SV AquaFux Thörl auf Kapfenberger SV Amateure, EKRO Tus Krieglach-Fußball spielt tags zuvor gegen Tus Raika St. Peter am Kammersberg.

Stimme zum Spiel:

Gerald Griessler, Sportlicher Leiter Krieglach:

"Bei uns geht es einfach zu leicht ein Tor zu schießen.Wir bekommen Tore die nicht mal eine Schülerelf bekommt.Wir sind hinten,holen auf,gehen in Führung und verlieren wieder.Momentan ist es verdammt schwer."

Startformationen:

SV AquaFux THÖRL: Nicola Pichelbauer - Nico Seidl, Elias-Nikolaus Reiter, Marvin Kernbichler, Kevin Schreiner - Dominik Rodler, Raimund Lenger (K), Julian Stabelhofer, Marcel Ofner - Matthias Pagger, Andreas Kriegl

EKRO Tus Krieglach: Michael Budl, Marco Gfrerer (K), Thomas Deutschmann, Manuel Holzer, Manuel Rust, Daniel Ellmeier, Markus Karlon, Nico Petry, Philip Schneller, Marcel Petry, Nico Jance



Sportplatz Thörl, 250 Zuseher, SR: Salhudin Causevic

by: Roo

Oberliga Nord: SV AquaFux Thörl – EKRO Tus Krieglach-Fußball, 5:3 (1:1)

95 Noel Kaltenegger 5:3

89 Noel Kaltenegger 4:3

82 Markus Karlon 3:3

61 Andreas Kriegl 3:2

51 Andreas Kriegl 2:2

49 Markus Karlon 1:2

43 Markus Karlon 1:1

5 Andreas Kriegl 1:0