Überraschung gelungen: Krieglach düpiert Tabellenführer Trofaiach

Obwohl FC Trofaiach auf dem Papier der klare Favorit war, musste der Gast gegen EKRO Tus Krieglach-Fußball eine überraschende 3:4-Pleite einstecken. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Trofaiach. Doch die Erwartungen erfüllten sich nicht. Die Serie ist gerissen - gegen den Underdog musste der Tabellenprimus die zweite Saisonniederlage einstecken.

Krieglach führte zur Halbzeit bereits mit 3:0

Vor 237 Zuschauern stellte Nico Petry nach einem schnell gespielten Konter das 1:0 für Tus Krieglach sicher (18.). Radoslav Baytchev beförderte das Leder per Freistoß zum 2:0 des Heimteams in die Maschen (23.) und schön langsam glaubten alle im Stadion, dass das Ergebnis bei diesem Spiel für eine Überraschung sorgen sollte, denn Krieglach hatte noch nicht genug: Die Trofaiacher Abwehr stand sehr hoch - so konnte Petry kurz vor dem Halbzeitpfiff seinen zweiten Treffer - abermals nach einem Konter nachlegen (44.).

Krieglach dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Auch nach dem Wiederbeginn gaben die Hausherren den Ton an und kamen in den ersten fünf Minuten der zweiten Hälfte zu drei Top-Chancen - Markus Karlon und Nico Petry brachten den Ball nicht im Gehäuse unter. Völlig entgegen dem Spielverlauf verkürzte der FC Trofaiach später in der 55. Minute auf 1:3. Ferdauws Soltani war mit einem Schlenzer ins Kreuzeck zur Stelle.

Die zwei Trofaiacher Tore fielen zu spät

Für ruhige Verhältnisse sorgte Thomas Deutschmann, als er das 4:1 für EKRO Tus Krieglach-Fußball besorgte (72.). Er ließ beim Elfmeter seinem Gegenüber Nik Sturm im Tor von Trofaiach keine Chance. In der 82. Minute zeigten die Gastgeber zum ersten Mal in dieser Begegnung eine Schwäche, die Innenverteidigung brachte den Ball nicht weg und Daniel Tragler überhob gefühlvoll den Heimkeeper Michael Budl und verkürzte auf 4:2.

In der Nachspielzeit (95.) gelang Paul Leitner der Anschlusstreffer für den Ligaprimus. Auch er vollbrachte das Kunsstück den Ball ins lange Eck zu Schlenzen. Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und FC Trofaiach deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumte sich Trofaiach noch einmal auf und betrieb immerhin noch Ergebniskosmetik.

Trotz des Heimerfolges findet sich Krieglach aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von EKRO Tus Krieglach-Fußball liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 33 Gegentreffer fing. Tus Krieglach verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und neun Niederlagen.

Nach zwölf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für FC Trofaiach 28 Zähler zu Buche. Die Elf von Alexandru Liusu überwintert aber trotz der Pleite ungefährdet an der Tabellenspitze.

Stimmen zum Spiel:

Michael Franz Gärtner, Trainer Krieglach:

"Was meine Mannschaft heute gemacht hat, war überragend. Sie haben sich an die Tugenden der vergangen, erfolgreichen Saison erinnert und haben genau das über 90 Minuten aufs Feld gebracht.“

Goran Francesevic, sportlicher Leiter Trofaiach:

„Wir haben schlecht gespielt. Krieglach hat verdient gewonnen, ich gratuliere zum Sieg. Irgendwann einmal ist jede Serie zu Ende.“

Oberliga Nord: EKRO Tus Krieglach-Fußball – FC Trofaiach, 4:3 (3:0)

95 Paul Leitner 4:3

82 Daniel Tragler 4:2

72 Thomas Deutschmann 4:1

55 Ferdauws Soltani 3:1

44 Nico Petry 3:0

23 Radoslav Baytchev 2:0

18 Nico Petry 1:0

Startformationen:

EKRO Tus Krieglach: Michael Budl, Marco Gfrerer, Andreas Hofbauer, Manuel Rust (K), Daniel Ellmeier, Markus Karlon, Nico Petry, Radoslav Baytchev, Matthias Huterer, Marcel Petry, Nico Jance

FC Stadtwerke Trofaiach: Nik Sturm - Anton Leitner (K), Robert Pachner, Andreas Pachner - Paul Leitner, Daniel Tragler, Albin Shabani, Grgo Zivkovic - Eldin Omerovic, Ferdauws Soltani, Samuel Magerl

