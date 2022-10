Sieg des Underdogs: Rottenmann patzt bei ESV Knittelfeld

Details Samstag, 29. Oktober 2022 09:31

Aus der eigenen Favoritenstellung konnte SV Rottenmann gegen ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld kein Kapital schlagen und erlitt eine überraschende 0:2-Niederlage. Wer hätte das gedacht? ESV Knittelfeld wuchs über sich hinaus und fügte Rottenmann eine Pleite zu.

Ilija Tomic traf aus der Distanz

Mit einem völlig anderen Gesicht, als die Runden zuvor zeigte sich die Hausherren gegen den Landesliga-Absteiger. Knittelfeld war spielbestimmend, hatte viel Ballbesitz - Torchancen blieben aber dennoch Mangelware. Nach einem schönen Solo durch das gesamte Mittelfeld fasste sich Ilija Tomic ein Herz und zog aus 25 Metern ab - und der Ball zappelte im Netz (41.). So ging es mit einem Tor Vorsprung für den Gastgeber für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Auch im zweiten Spielabschnitt bot sich den 150 Besuchern ein ähnliches Bild - zwingende Tormöglichkeiten waren kaum vorhanden. In Minute 58 schlugen die Hausherren dennoch erneut zu. Adrian Zaharia traf per Freistoß zum 2:0 zugunsten von ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld (58.). Am Schluss schlug ESV Knittelfeld den SV Rottenmann mit 2:0 und sorgte für eine Überraschung..

Nach neun sieglosen Runden hat der ESV wieder einmal gewonnen

Der ESV Knittelfeld hat nun insgesamt vier Siege, ein Remis und acht Niederlagen zu Buche stehen. Nach neun Spielen ohne Sieg bejubelte Knittelfeld endlich wieder einmal drei Punkte. Die Elf von Dietmar Schöggl überwintert am 12. Tabellenrang

Nach 13 gespielten Runden gehen bereits 25 Punkte auf das Konto von Rottenmann und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Die Gäste weisen in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, vier Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. In den letzten fünf Partien ließ SV Rottenmann zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben. Die Mission Wiederaufstieg ist aber dennoch noch nicht abzuschreiben.

Coach Dietmar Schöggl ist mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden

Stimmen zum Spiel:

Dietmar Schöggl, Trainer Knittelfeld:

„Ich bin überglücklich, das war eine tolle Leistung meiner Mannschaft. Ein hochverdienter Sieg, der noch höher hätte ausfallen müssen. Ich gratuliere dem gesamten Team zu dieser Top-Leistung!“

Djenan Mujanic, Sektionsleiter Knittelfeld:

„Das war ein verdienter Sieg. Nach den letzten acht Partien haben wir selbst nicht mit diesem Ergebnis gerechnet. Die Mannschaft hat uns positiv überrascht. Leider geht es jetzt in die Winterpause, denn so hätte es weiter gehen könnne.

Oberliga Nord: ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld – SV Rottenmann, 2:0 (1:0)

58 Adrian Zaharia 2:0

41 Ilija Tomic 1:0

Startformationen:

ESV "Fliesen&Stein Stojcevic" Knittelfeld: Markus Karner - Andreas Stocker, Thomas Neumann, Markus Hochfellner, Siegfried Rasswalder - Christian Zachorjansky (K), Adrian Zaharia, Ilija Tomic, Jan Luca Pongratz - Patrick Weinberger, Dejan Nikolic

SV Rottenmann: Salvador-Miguel Treiber - Luis Trujillo Alday, Oliver Toth, Vasile Tiberiu Chivoiu (K), Adam Jolic - Tim Jelenko, Rok Straus, Marco Felsner, Timotej Dodlek - Octavian Draghici, Richard Lukacs

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller