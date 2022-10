Ligaschlusslicht Murau triumphiert verdient gegen St. Peter/Kbg.

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 17:19

Durch ein 3:1 holte sich SVU Murau in der Partie gegen Tus Raika St. Peter am Kammersberg drei Punkte. Mit breiter Brust war St. Peter/Kbg. zum Duell mit SVU Murau angetreten – der Spielverlauf ließ bei Tus St. Peter/Kbg. jedoch Ernüchterung zurück. Für Tabellenschlusslicht Murau war der Sieg sehr wichtig, immerhin konnten auch die unmittelbaren Tabellenkonkurrenten punkten. Die Murauer überwintern am Tabellenende.

Die Murauer sind von der ersten Minute gut im Spiel und setzen den Gegner unter Druck. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe die Gastgeber vor 700 Zuschauern in Führung gehen. Fabian Seichter war es, der in der 13. Minute zur Stelle war - er trifft nach einem Angriff über die rechte Seite mit einem satten Schuss aus scharfem Winkel ins lange Eck. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, woraus aber vorerst nichts wird. Auch die Gäste kommen dann besser ins Spiel und erspielen sich auch ihrerseits Chancen. Als schon niemand mehr mit einem weiteren Treffer vor der Pause rechnet, steht es kurz vor dem Pausenpfiff 2:0. Andreas Esterl erhöht den Vorsprung der Gastgeber mit einem Gustostückerl - er drückt das Leder aus kurzer Distanz mit der Ferse über die Linie. Mit der Führung für den Tabellenletzten ging es dann in die Kabine.

Murau macht den Deckel drauf

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gästen, die jetzt offensiver agieren. Sie stehen höher und drücken den Gegner in die eigene Hälfe. Das 1:2 von Tus Raika St. Peter am Kammersberg bejubelte schließlich - etwas zu spät - Christopher Brugger (71.). Die Murauer legten in der Schlussphase noch einmal nach. Gottfried Gambs stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für SVU Murau her (86.) - er trifft nach einem scheinbar geklärten Eckball aus der Distanz per abgefälschtem und dadurch für den Goalie unhaltbaren Schuss zur Entscheidung. Schlussendlich verbuchte SVU Murau gegen Tus St. Peter/Kbg. einen überzeugenden Heimerfolg.

SVU Murau muss sich trotz des Sieges ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Rückrunde muss SVU Murau das Feld von hinten aufrollen, sofern der Klassenerhalt erreicht werden soll. SVU Murau bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte SVU Murau deutlich. Insgesamt nur vier Zähler weist SVU Murau in diesem Ranking auf.

St. Peter/Kbg. findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Drei Siege, sechs Remis und vier Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Tus Raika St. Peter am Kammersberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2023 empfängt SVU Murau dann im nächsten Spiel FC Pabst Alko Rb Obdach, während Tus St. Peter/Kbg. einen Tag später bei ESV St. Michael antritt.

Werner Palli (Sektionsleiter Murau): "Ich denke, dass der Sieg heute sehr verdient ist. Wir haben von Beginn sehr gut nach vorne gespielt und unsere Tore gemacht. Der Sieg war auch sehr wichtig im Abstiegskampf. Der Druck ist trotzdem hoch, aber wir werden den Schwung aus dieser Partie in das Frühjahr mitzunehmen versuchen."

Oberliga Nord: SVU Murau – Tus Raika St. Peter am Kammersberg, 3:1 (2:0)

86 Gottfried Gambs 3:1

71 Christopher Brugger 2:1

43 Andreas Esterl 2:0

13 Fabian Seichter 1:0

Startaufstellungen:

Murau: Nico Tockner, Andreas Esterl, David Lindner. Dominic Berger (K), Fabian Seichter, János Máté Oberländer, Florian Meissnitzer, Florian Sperl, David Fixl, Matthias Brugger, Daniel Würger

St. Peter: Stefan Kobald, Philipp Reicher, Johannes Schnedl, Harald Feichtner, Mario Reif, Lukas Moser (K), Franz Stocker, Stefan Sigl, Florian Brunner, Sandro Jost, Christopher Brugger