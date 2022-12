Konstanz hat einen Namen: Obdach absolviert bereits Saison 12 infolge

Details Samstag, 10. Dezember 2022 16:59

Gerade einmal zwei Jahre war die Verweildauer des FC Pabst Alko RB Obdach in der Unterliga Nord B gewesen, als man im Sommer 2011 den Aufstieg in die Oberliga Nord bewerkstelligt. Seit diesem Zeitpunkt zählen die Zirbenländer dort zum festen Bestandteil. Sprich man ist gegenwärtig dabei dort die 12. Spielzeit infolge zu absolvieren. Zumeist war man dabei im gesicherten Tabellen-Mittelfeld zu finden. Genau in diese Kerbe schlagen die Obdacher auch im abgelaufenen Herbst. Mit 15 Punkten aus 13 Spielen ist die Schwendinger-Truppe am 8. Rang antreffbar. Der Abstand zur Abstiegszone ist aber ein kleiner. Deswegen wird Obdach auf der Hut sein müssen, nicht noch unliebsam mit dem Klassenverbleib in Berührung zu kommen. Reinhard Pabst, seit letzten Juni Sportlicher Leiter, steht Ligaportal.at Rede und Antwort:

David Sapljivi, Torschütze beim Derby in Knittelfeld, zählte im Herbst zu den Obdacher Leistungsträgern.

Ligaportal: Wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach der mäßigen Hinrunde?

Sportlicher Leiter Reinhard Pabst: "Die Stimmung in der Mannschaft ist voll in Ordnung. Es war für uns keine einfache Herbst-Saison, Weil Thomas Reiter, Florian Rieger und ich verletzungsbedingt ausgefallen sind. Aber wir haben die erforderlichen Punkte soweit eingefahren. Bis auf das Heimspiel gegen Thörl, das wir in den Sand gesetzt haben, gilt es mit den Darbietungen zufrieden zu sein. Wichtig wird sein, dass wir wieder den nötigen Kampfgeist bzw. den Zusammenhalt an den Tag legen. Zudem wird es unumgänglich werden, dass wir vor des Gegners Tor effizienter auftreten."

Wie werdet Ihr die Wintervorbereitung anlegen?

"Mit dem 15. Dezember starten wir einmal die Woche mit dem Athletic-Programm. Der Trainingsbeginn ist dann mit Mitte Jänner anberaumt. Ein Trainingslager könnte es zuhause in Obdach geben."

Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

"Was die Zugänge anbelangt, sind wir gerade dabei um einen Offensivspieler Ausschau zu halten. Die angeschlagenen Florian Rieger und Reinhard Pabst werde ihre Karriere beenden."

Was muss im Frühjahr verbessert werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

"Um weiterhin um den 5. Platz mitzuspielen, gilt es konstanter aufzutreten. Auch in der Defensive geht es darum stabiler abzuliefern. Hinzu kommt dass wir die Formschwankungen rausbringen. Was heißt, dass es gilt mehrere Partien hindurch entsprechend im Bilde zu sein. Auch vor dem Tor ist einiges an Luft nach oben gegeben. 17 Tore in 13 Spielen ist doch ein verbesserungsfähiger Wert. Erfreulich ist, dass aus der KM II (1. Klasse Mur/Mürz A) immer wieder talentierte Spieler nachrücken."

Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorne haben?

"Schladming, die ein Riesenspiel in Obdach abgeliefert haben, zählt mit Sicherheit zu den Topfavoriten. Auch die kompakt agierenden Trofaiacher sollte man nicht außer Acht lassen."

Welche Teams sind hinter den Erwartungen geblieben?

"Von Absteiger St. Michael und ESV Knittelfeld durfte man sich so einiges mehr erwarten. Jetzt sind beide Teams nach der Hinrunde tangiert vom Abstiegskampf."

Welchen Tabellenplatz haben Sie für Ihre Mannschaft ins Auge gefasst?

"Das realistische Ziel das es zu verfolgen gilt ist ein Platz im gesicherten Mittelfeld. Was dann, wenn die Mannschaft ihr Potenzial abruft, auch zu schaffen sein wird."

