Blick nach vorne: Irdning hat vor Abstieg kalte Schulter zu zeigen

Details Montag, 12. Dezember 2022 23:11

Der ATV Gabriel Irdning ist gegenwärtig gerade mitten drin in seiner 9. Saison in Folge in der Oberliga Nord. War man in den ersten drei Spielzeiten noch mit dabei in den vorderen Tabellengefilden, so ist man zurzeit davon doch ein gehöriges Stück weit davon entfernt. Denn in den letzten 5 Jahren war man permanent mit einem zweistelligen Tabellenplatz behaftet. Was gleichbedeutend damit ist, dass die Irdninger mit dem Klassenverbleib auf Du und Du waren. Auch aktuell blickt man am 11. Platz liegend, mit nur drei Punkten Vorsprung, wiederum dem Abstiegskampf ins Auge. Was aber dem Optimismus im Lager des ATV keinen Abbruch tun soll. So rechnet man fest damit, sich in der Tabelle deutlich verbessern zu können. Der Sportliche Leiter Markus Kriechbaum steht Ligaportal.at Rede und Antwort:

Verbesserungsfähig: Von den 13 Herbstpartien konnten die Irdninger gerade mal drei gewinnen.

Ligaportal: Wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach der mäßigen Hinrunde?

Sportlicher Leiter Markus Kriechbaum: "Trotz der wirklich nicht guten Herbstsaison ist die Stimmung in der Mannschaft sehr gut."

Wie werdet Ihr die Wintervorbereitung anlegen?

"Der Trainingsauftakt ist mit Mitte Jänner anberaumt. Ein Trainingslager ist Anfang März in Kroatien, genauer gesagt im Porec geplant."

Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

"Mit Michael Gruber verstärkt ein alter Bekannter unsere Defensivreihen, er schnürte das letzte halbe Jahr seine Fußballschuhe beim TUS Gröbming. Philipp Mellem verlässt uns Richtung SV Aigen/E. in die Gebietsliga Enns."

Was muss im Frühjahr verbessert werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

"Man hat bereits gegen Ende der Herbstsaison gesehen, dass wir mit dem Engagement von Michael Aigner als Trainer einen sehr guten Griff gemacht haben und der Erfolg schön langsam zurückkehrt. Er wird nun im Frühjahr von Raimund Kopf zusätzlich als Co-Trainer unterstützt. Wir sind uns absolut sicher, dass unser Trainerteam Aigner/Kopf/Thalhamer eine fulminante Aufholjagd in der Rückrunde abliefern wird."

Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorne haben?

"Trofaiach ist für mich aufgrund des Vorsprungs in der Tabelle zu favorisieren, trotzdem sollte man unsere Schladminger Freunde und Kindberg-Mürzhofen nicht außer Acht lassen."

Welche Teams haben Sie besonders überrascht?

"Definitiv St. Peter/Kbg. und Thörl. Sie haben gezeigt, dass man sich auch als Aufsteiger in der Oberliga nicht verstecken muss."

Welchen Tabellenplatz haben Sie für Ihre Mannschaft ins Auge gefasst?

"Da wir nun im Frühjahr endlich unser Können auf den Platz bringen wollen, ist ein Platz zwischen 6-8 in der Endtabelle unser erklärtes Saisonziel."

Fotocredit: ATV Irdning

by: Roo