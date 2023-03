Überraschung: Irdning weist Kindberg/Mürzhofen zurecht

Details Freitag, 17. März 2023 23:45

Beim Frühjahrsspiel in der Oberliga Nord traf der FC Kindberg/Mürzhofen auf den ATV Irdning. Oder anders formuliert, der Tabellen-Vierte traf auf den Elften. Die Mürztaler haben vor, sich noch in den Titelkampf einzubauen. Um dieses Ziel auch zu erreichen ist es von Nöten gegen den Nachzügler die volle Punktezahl gutzuschreiben.

Der ATV Irdning darf im Abstiegskampf über drei ganz wichtige Punkte jubeln.

Irdning versteht es zu überraschen

Erwartungsgemäß ist es der spielstarke Gastgeber, der vom Start weg spielbestimmend ist. Aber die Irdninger verstehen es entgegenzuhalten. 11. Minute: Es steht 0:1 - Leon Köll bringt die Gäste früh in Führung. Die Mürztaler tun sich danach schwer, den Abwehrblock der Irdninger zu knacken. In der 35. Minute ist es dann Manuel Trost, der für Kindberg-Mürzhofen zum 1:1-Ausgleich trifft. Aber der Außenseiter versteht darauf postwendend eine Antwort zu geben. Leon Köll ist es in der 36. Minute, der die Irdninger wiederum in Führung ballert. 1:2 ist dann auch der Halbzeitstand.

Die Heimischen haben knapp das Nachsehen

Das Spiel ist dann im zweiten Durchgang gerade einmal drei Minuten alt, schon steht es 1:3: Torschütze Sebastian Paric. In der 73. Minute wird es dann wieder spannend im Stadion Kindberdörfl. Trost verwandelt einen Elfmeter zum 2:3. Aber das soll es dann gewesen sein. Die Irdninger lassen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und beenden das Auftaktsspiel überraschend mit drei Punkten.

Rene Pitter (Kindberg-Mürzhofen Trainer):

"Unser Spiel war eine absolute Katastrophe. Irdning zeigte mehr Einsatz und Willen. Dann haben wir auch noch 2 Tore eigentlich selbst geschossen."

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. Erfolgsgarant der Heimmannschaft ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 42 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Kindberg-Mürzhofen momentan auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Kindberg-Mürz. nur fünf Zähler.

ATV Irdning muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Irdning im Klassement nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Mit 35 Toren fing sich ATV Gabriel Irdning die meisten Gegentore in der Oberliga Nord ein. Vier Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat ATV Irdning derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für Irdning, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen tritt am kommenden Freitag bei SV AquaFux Thörl an, ATV Gabriel Irdning empfängt am selben Tag ASV Bad Mitterndorf.

Fotocredit: ATV Irdning

by: Roo

Oberliga Nord: FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen – ATV Gabriel Irdning, 2:3 (1:2)

70 Manuel Trost 2:3

51 Sebastian Paric 1:3

33 Leon Koell 1:2

32 Manuel Trost 1:1

7 Leon Koell 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei