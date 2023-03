Trofaiach demontiert Murau - Rabensteiner mit Doppelpack

Details Sonntag, 26. März 2023 01:50

Trofaiach setzte sich standesgemäß gegen SVU Murau mit 4:0 durch. FC Trofaiach hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Sieg von Trofaiach bei SVU Murau geendet. Philipp Rabensteiner erzielte zwei Tore.

Eine starke Leistung zeigte Philipp Rabensteiner, der sich mit einem Doppelpack für FC Trofaiach beim Trainer empfahl (30./45.) - zunächst wird er von Miedl geschickt und verlädt den Goalie in die falsche Ecke, dann steht er nach einer Hereingabe von Leitner goldrichtig und versenkt das Leder im Kasten. Mit der Führung für Trofaiach ging es in die Kabine.

In der zweiten Halbzeit ein ähnliches Bild: Die Trofaicher geben weiter Gas und Andreas Pachner brachte FC Trofaiach in ruhiges Fahrwasser, indem er nach einer schönen Cornerflanke von Heilinger das 3:0 köpft (61.). In der 80. Minute legte Fabian Heilinger zum 4:0 zugunsten von Trofaiach nach - eingeleitet durch den Tormann der Gäste, Miedl mit dem kapitalen Fehlpass - der Ball wird aber abgefangen und kommt zu Rabensteiner, der Auge beweist und zu Heilinger, der überlegt abzieht und das 4:0 erzielt. Am Ende kam FC Trofaiach gegen SVU Murau zu einem verdienten Sieg.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen SVU Murau festigte Trofaiach den zweiten Tabellenplatz. Der Defensivverbund von FC Trofaiach ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 19 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Trofaiach knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte FC Trofaiach zehn Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Trofaiach noch Luft nach oben.

SVU Murau bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Oberliga Nord. Mit lediglich zehn Zählern aus 15 Partien stehen die Gäste auf dem Abstiegsplatz. Mit erschreckenden 37 Gegentoren stellt SVU Murau die schlechteste Abwehr der Liga. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur zwei Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von SVU Murau alles andere als positiv. SVU Murau ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Am kommenden Samstag trifft FC Trofaiach auf ESV St. Michael, SVU Murau spielt tags zuvor gegen ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld.

Goran Francesevic (Trofaiach): "Es dauerte ziemlich lange bis unsere Jungs zum ersten Torerfolg im Frühjahr kommen, aber kurz vor der Halbzeit war es dann soweit und mit einem Rabensteiner-Doppelpack wurde das Spiel frühzeitig entschieden. In der zweiten Halbzeit war die Frage, wie hoch wir gewinnen. Jetzt freuen wir uns auf das Derby nächste Woche in St.Michael."

Oberliga Nord: FC Trofaiach – SVU Murau, 4:0 (2:0)

80 Fabian Heilinger 4:0

61 Andreas Pachner 3:0

45 Philipp Rabensteiner 2:0

30 Philipp Rabensteiner 1:0

