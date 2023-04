Auf Aufstiegskurs: FC Schladming siegt in Unterzahl

Details Freitag, 31. März 2023 23:35

Bei FC Hohenhaus Tenne Schladming holte sich FC Pabst Alko Rb Obdach eine 0:2-Schlappe ab. Pflichtgemäß strich FC Schladming gegen FC Obdach drei Zähler ein. Schladming war im Hinspiel gegen Obdach in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 5:1-Sieg eingefahren.

Andre Unterberger sorgte für den Siegestreffer

Bereits nach vier Minuten landete ein Ball im Netz - die Schladminger jubelten aber zu früh - der Unparteiische entschied auf Abseits, somit zählte der Treffer nicht. Den nächsten Rückschlag mussten die Gastgeber in Minute 20 hinnehmen: Der Schiedsrichter schickte Thomas Weikl zum Duschen - Schladming ab sofort nur mehr mit zehn Mann am Feld.

Die numerische Unterlegenheit war aber für die Hausherren kein Grund, um die Köpfe in den Sand zu stecken. Vor 250 Zuschauern markierte Daniel Krammel das 1:0 für den Gastgeber (48.) und bescherte dem FC Schladming eine knappe Halbzeitführung.

Nach einigen Möglichkeiten der Gastgeber, die allesamt ungenützt blieben versenkte Andre Unterberger - unter Mithilfe mit Obdach-Goalie Clemens Schultermandl - die Kugel zum 2:0 für FC Schladming (64.) in den Maschen. Ein starker Auftritt ermöglichte Schladming trotz Unterzahl einen 2:0-Erfolg gegen FC Pabst Alko Rb Obdach und lässt die Burgsteiner-Elf weiter vom Titel träumen.

Tor, Toor, Tooor für FC Hohenhaus Tenne Schladming zum 2:0! Torschütze unsere Rückennummer 29 Andre Unterberger. Schwerer Fehler von Schultermandl. Ihm rutscht der Ball einfach durch Hans, Ticker-Reporter

Wer soll FC Hohenhaus Tenne Schladming noch stoppen? FC Schladming verbuchte gegen FC Obdach die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Oberliga Nord weiter an. Schladming präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 45 geschossene Treffer gehen auf das Konto von FC Hohenhaus Tenne Schladming. Mit dem Sieg knüpfte Schladming an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert FC Schladming elf Siege und zwei Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte. Mit vier Siegen in Folge ist FC Hohenhaus Tenne Schladming so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Obdach findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Die Offensive des Gasts strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass FC Pabst Alko Rb Obdach bis jetzt erst 20 Treffer erzielte. Fünf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat FC Obdach derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Freitag tritt FC Schladming bei FC Trofaiach an, während Obdach einen Tag später FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen empfängt.

Oberliga Nord: FC Hohenhaus Tenne Schladming – FC Pabst Alko Rb Obdach, 2:0 (1:0)

64 Andre Unterberger 2:0

48 Daniel Krammel 1:0

Aufstellungen:

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Maximilian Gebauer, Johannes Felsner, Martin Reiter, Leonhard Ettlmayr (K), Akos Fodor, Daniel Krammel, Sebastian Auer, Thomas Weikl, Adrian Wass, Simon Petscharnig, Andre Unterberger

Ersatzspieler: Christian Krenn, Philipp Krall, Antonio Solaja, Josip Brtan, Frederik Stocker, Andreas Burgsteiner

Obdach: Clemens Schultermandl - Christoph Führer, David Sapljivi, Stefan Meusburger - Philipp Kozar, Krisztian Kovacs, Stefan Schwendinger, Andreas Kreuzer (K), Luca Elias Reichhold - Denis Talic, Norbert Imre Kokenszky

Ersatzspieler: Andreas Maier, Filip Nikolic, Jonas Wilding, Thomas Krammer, Oliver Schachinger

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

