Tus St. Peter/Kbg. am Boden: Hoppl-Triple lässt Kindberg-Mürzhofen jubeln

Tus Raika St. Peter am Kammersberg blieb gegen FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. An der Favoritenstellung ließ Kindberg-Mürzhofen keine Zweifel aufkommen und trug gegen Tus St. Peter/Kbg. einen Sieg davon. Im Hinspiel sahen die Zuschauer Tore satt. 4:4 trennten sich die Teams.

Dreifacher Torschütze: Florian Hoppl

Von Beginn an ließen die Gastgeber keinen Zweifel aufkommen, wer der Herr im Hause war. Ein Doppelpack brachte die Hausherren in eine komfortable Position: Florian Hoppl war gleich zweimal zur Stelle (6./25.). Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine und der zweite Spielabschnitt sollte ähnlich fortschreiten.

Hoppl hatte sein Visier richtig eingestellt - er zeichnete auch für das 3:0 in der 58. Minute verantwortlich. Jetzt war der Drops gelutscht - doch hatten die Heimischen noch nicht genug. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Manuel Trost für einen Treffer sorgte (93.). Letztlich feierte Kindberg-Mürzhofen gegen St. Peter/Kbg. nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Kindberg-Mürzhofen festigt den vierten Tabellenplatz

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Tus Raika St. Peter am Kammersberg festigte Kindberg-Mürz. den vierten Tabellenplatz. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen stets gesorgt, mehr Tore als Kindberg-Mürzhofen (52) markierte nämlich niemand in der Oberliga Nord. Die Saison von Kindberg-Mürz. verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen nun schon neun Siege und drei Remis auf dem Konto, während es erst vier Niederlagen setzte. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Kindberg-Mürzhofen noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Nach der klaren Pleite gegen Kindberg-Mürz. steht Tus St. Peter/Kbg. mit dem Rücken zur Wand. St. Peter/Kbg. verbuchte insgesamt drei Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher die Gäste aktuell nur Position zwölf bekleiden.

Am kommenden Samstag trifft FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen auf FC Pabst Alko Rb Obdach, Tus Raika St. Peter am Kammersberg spielt tags zuvor gegen ASV Bad Mitterndorf.

Stimme zum Spiel:

René Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Das war ein gutes Spiel von unserer Seite! Wir hatten bereits nach einer Minute die Führung am Fuß, haben aber leider das leere Tor, wo der Torwart bereits ausgespielt war verfehlt! Mit Fortdauer des Spieles hatten wir das Spiel überwiegend im Griff und haben das auch verdient in dieser Höhe gewonnen! Wir haben unseren Sieg gegen Thörl aus der letzten Woche eindrucksvoll bestätigt."

Oberliga Nord: FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen – Tus Raika St. Peter am Kammersberg, 4:0 (2:0)

93 Manuel Trost 4:0

58 Florian Hoppl 3:0

25 Florian Hoppl 2:0

6 Florian Hoppl 1:0

Aufstellung:

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: Mario Reissenegger - Julian Thomas Fauland, Michael Olschnegger, Kai Tösch, Thomas Schnittler - Stefan Putzi, Jakob Pinitsch, Szabolcs Potharn, Manuel Trost (K), Jonas Sander - Florian Hoppl

Ersatzspieler: Ian Krenn, Elias Meisenbichler, Dominik Leitner, Jonas Gwandner, Thomas Schwaiger, Peter Frühwirth

St. Peter/Kbg.: Stefan Kobald - Philipp Reicher, Johannes Schnedl, Harald Feichtner - Mario Reif, Lukas Moser, Markus Schnedl (K), Franz Stocker, Stefan Sigl, Florian Brunner - Christopher Brugger

Ersatzspieler: Manuel Plank, Simon Karner, Sandro Jost, Dominik Wassermann, Mika Brunner, Daniel Berger

Foto: Richard Purgstaller

