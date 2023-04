Krieglach gegen Murau: Sperl-Ausgleichstor bleibt nur Ehrentreffer

Details Samstag, 08. April 2023 01:01

EKRO Tus Krieglach-Fußball befindet sich nach dem klaren 4:1-Sieg beim Kellerduell gegen SVU Murau im Auftrieb. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Tus Krieglach wusste zu überraschen. Im Hinspiel war SVU Murau in einem Match auf Augenhöhe ein 1:0-Sieg geglückt.

Dabei hätte es bereits in der fünften Minute 1:0 für den SVU Murau heißen können, plötzlich ist Florian Sperl alleine vor dem Krieglacher Torhüter, er bringt den Ball jedoch nicht im Kasten unter und schießt den Goalie an. Nach einer Viertelstunde waren die Heimischen erstmals gefährlich, der Ball geht knapp am Murauer Gehäuse vorbei. In der 19. Minute fällt das 1:0 für Krieglach durch den Torschützen vom Dienst der Heimischen, Markus Karlon. Die Murauer waren auf der Seite zu weit weg von den

Gegnern, Doppelpass zwischen Jance und Karlon und dieser war plötzlich alleine im Strafraum und zirkelte den Ball unhaltbar ins lange Eck zum Führungstreffer. Nur ein paar Minuten danach hatten die Heimischen den zweiten Treffer am Fuß, der Schuss aus aussichtsreicher Position ging aber knapp über die Querlatte. In der 25. Minute hat Bastian Tanner den Ausgleichstreffer nach einer schönen Flanke am Kopf, doch der Kopfball fällt zu schwach aus, sodass der Keeper keine Probleme hatte, den Ball zu entschärfen. In der 33. und 34. Minute fanden die Heimischen zwei Großchancen vor, einmal lief ein Krieglacher alleine auf den Murauer Schlussmann David Miedl zu, wobei der Goalie im Duell eins gegen eins siegreich blieb. Bei der zweiten Chance hatten die Murauer viel Glück, der Ball ging um Millimeter am Torpfosten vorbei. In der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte kamen die Murauer gut vor das Krieglacher Tor, Stanglpass von Mate Oberländer auf Florian Sperl in die Mitte und

dieser vollstreckte zum 1:1 Ausgleich - dann war Halbzeit.

Mit Beginn der zweiten Spielhäfte, eine kuriose Szene, der Murauer David Lindner hatte einen Bluttropfen am Trikot, der Schiri schickte den Spieler mit den Worten vom Feld, er müsse ein neues Leibchen anziehen, denn mit dem Blutfleck am Leibchen dürfe er nicht weiterspielen So musste Murau satte 10 Minuten mit einem Mann weniger spielen. In dieser Phase mit einem Mann weniger kamen die Heimischen zu einer Großchance, die jedoch vergeben wurde. In der 65. Minute waren die Murauer nicht im Bilde, ein Krieglacher lief alleine in den Strafraum hinein und wurde im Zweikampf regelwidrig zu Fall gebracht. Den Elfmeter verwandelte Markus Karlon mit etwas Glück zur 2:1-Führung. Acht Minuten danach, ein ähnliches Bild, mit einem

Pass in die Tiefe lief ein Krieglacher alleine in den Strafraum hinein, wieder Foul und Elfmeter zum 3:1 sowie die Rot für Bastian

Tanner wegen Torchancenverhinderung. In der 78. Minute gab es einen Eckball für Murau, wuchtiger Kopfball von Florian Sperl, doch etwas zu zentral, der Goalie konnte abwehren. Den Schlusspunkt setzten die Krieglacher in der 88. Minute, wiederum mit einem Foulelfmeter zum 4:1 Sieg, nach einem Stellungsfehler in der Murauer Hintermannschaft.

Krieglach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem 13. Platz. EKRO Tus Krieglach-Fußball bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und zehn Pleiten. Die letzten Resultate von Tus Krieglach konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

SVU Murau bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Oberliga Nord. Mit lediglich elf Zählern aus 17 Partien stehen die Gäste auf dem Abstiegsplatz. Mit erschreckenden 41 Gegentoren stellt SVU Murau die schlechteste Abwehr der Liga. Nun musste sich SVU Murau schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Auftritte waren mager, sodass SVU Murau nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am kommenden Samstag trifft Krieglach auf ESV St. Michael, SVU Murau spielt tags zuvor gegen Kapfenberger SV Amateure.

Oberliga Nord: EKRO Tus Krieglach-Fußball – SVU Murau, 4:1 (1:1)

88 Thomas Deutschmann 4:1

76 Manuel Putz 3:1

66 Markus Karlon 2:1

46 Florian Sperl 1:1

19 Markus Karlon 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei