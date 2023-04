Meisterstück? Schladming triumphiert bei Gipfeltreffen in Trofaiach

Details Samstag, 08. April 2023 01:00

Mit 0:1 verlor Trofaiach am vergangenen Freitag zu Hause im Spitzenspiel gegen FC Schladming. Es war ein Sechs-Punkte-Spiel und Schladming gelang der knappe Sieg. Die Ausgangslage sprach für Schladming, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Hinspiel hatte der Tabellenprimus mit 2:1 gewonnen. War der Erfolg das Meisterstück?





Das Spiel ist von Beginn an munter geführt. Trofaiach hat mehr vom Spiel, kann aber aus dem Übergewicht nichts machen. Nach einem Ballverlust dann aus dem Nichts das 1:0 für die Schladminger: Simon Petscharnig kommt am 16er-Eck zum Ball und trifft sehenswert in das lange Eck. Das ist Effizienz, mit der ersten Möglichkeit machen die Gäste das erste Tor. Im Gegenzug beinahe der Ausgleich: Omerovic bekommt einen tollen Ball im Strafraum quergelegt, kan allein vor dem Tormann abschließen, doch er entscheidet sich für die Tormannecke. Auch in weiterer Folge finden die Gastgeber gute Möglichkeiten vor, doch das Leder will nicht ins Tor.

Im zweiten Durchgang werden die Gastgeber noch offensiver und riskieren. Das bietet aber auch Räume für die Schladminger, die das Spiel entscheiden wollen. Es bleibt spannend bis zur letzten Sekunde. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

Trotz der Niederlage fiel FC Trofaiach in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Der Gastgeber verbuchte insgesamt zehn Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Für Trofaiach sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Wer soll FC Hohenhaus Tenne Schladming noch stoppen? FC Schladming verbuchte gegen FC Trofaiach die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Oberliga Nord weiter an. Offensiv sticht Schladming in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 46 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saison von FC Hohenhaus Tenne Schladming verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat FC Schladming nun schon zwölf Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte. Schladming scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Trofaiach tritt am kommenden Freitag bei FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen an, FC Hohenhaus Tenne Schladming empfängt am selben Tag ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld.

Roland Kahr (Präsident Schladming): „Natürlich sind wir mit dem Sieg sehr zufrieden. Wir haben gewusst, dass es gerade in Trofaiach ein enges Spiel auf Augenhöhe wird. Die Mannschaft ist auf einem sehr guten Weg, wir müssen aber weiter konzentriert bleiben.“

Oberliga Nord: FC Trofaiach – FC Hohenhaus Tenne Schladming, 0:1 (0:1)

18 Simon Petscharnig 0:1

