Knittelfeld erwischt Schladming auf dem falschen Fuß - Dreikampf um Titel steht bevor

Details Samstag, 15. April 2023 09:50

FC Schladming behält die Tabellenführung, zeigte sich aber bei der 0:2-Schlappe gegen ESV Knittelfeld nicht in bester Verfassung. Der Underdog brachte den Favoriten überraschend zu Fall. Im Hinspiel hatte Schladming Knittelfeld mit einem beeindruckenden 5:1 vom Feld gefegt. Aufgrund der Niederlage und des gleichzeitigen Sieges der Kapfenberger liegen die Mürztaler jetzt wieder nur noch zwei Punkte zurück und der Kampf um den Titel ist neu entfacht. Auch Kindberg hat gegen Trofaiach die Chance, auf zwei Punkte an Leader Schladming heranzukommen - dann wäre es ein Dreikampf.

ESV Knittelfeld erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Jan Luca Pongratz traf in der fünften Minute zur frühen Führung - der Schladminger Goalie hatte hier nicht glücklich ausgesehen. Damit kassieren die Schladminger eine kalte Dusche und müssen jetzt zusehen, schnell auszugleichen. Man nähert sich auch immer wieder einmal gefährlich dem Tor an, doch Treffer sollte keiner gelingen. Knittelfeld versucht es über Konterangriffe, ein zweites Tor sollte vorerst aber trotzdem nicht gelingen. Zum Ende der ersten Halbzeit hin übernehmen dann aber die Schladminger das Kommando und setzen sich in der Hälfte der Gäste fest. Ausgleich sollte aber keiner mehr gelingen. Schließlich schickte der Unparteiische Peter Hegedüs beide Teams mit der knappen Führung für ESV Knittelfeld in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang riskiert Schladming mehr, gibt Gas, will schnell den Ausgleich. In der 67. Minute die erste Großchance für die Schladminger: Der Ball prallt via Knittelfeld-Verteidiger beinahe ins eigene Tor. Die Schladminger bleiben dran, der Ausgleich ist nur noch eine Frage der Zeit. Doch ausgerechnet in dieser Phase steht es schließlich 2:0 für die Gäste aus dem Murtal. Das 2:0 von Knittelfeld bejubelte Patrick Weinberger (74.), nach einem guten Konter trifft. Am Ende punktete ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld dreifach bei FC Schladming.

Die gute Bilanz von Schladming hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelten die Gastgeber bisher zwölf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo ESV Knittelfeld nun auf dem zehnten Platz steht. Der Gast bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, fünf Unentschieden und acht Pleiten. Knittelfeld beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Am kommenden Freitag trifft FC Hohenhaus Tenne Schladming auf EKRO Tus Krieglach-Fußball, ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld spielt am selben Tag gegen FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen.

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Diese Niederlage tut sehr weh und hätte nicht sein müssen. Wir waren heute leider nicht konsequent genug in der Chancenverwertung. Sehr ärgerlich."

Oberliga Nord: FC Hohenhaus Tenne Schladming – ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld, 0:2 (0:1)

74 Patrick Weinberger 0:2

5 Jan Luca Pongratz 0:1

