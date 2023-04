KSV Amateure seit sechs Spielen ohne Pleite – Krise von SVU Murau geht weiter

Details Sonntag, 16. April 2023 08:21

Mit 0:3 verlor SVU Murau am vergangenen Freitag deutlich gegen KSV Amateure. Kapfenberger SV Amateure hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Im Hinspiel hatte der Gast nichts anbrennen lassen und war als 3:0-Sieger vom Platz gegangen.

Adrian Marinovic trug sich in der 28. Spielminute in die Torschützenliste ein. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause. Jan Steinhuber brachte den Ball zum 2:0 zugunsten von KSV Amateure über die Linie (49.). Der Treffer von Danis Markovic in der 66. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Am Ende punktete Kapfenberger SV Amateure dreifach bei SVU Murau.

Mit lediglich elf Zählern aus 18 Partien steht SVU Murau auf dem Abstiegsplatz. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des Gastgebers ist deutlich zu hoch. 44 Gegentreffer – kein Team der Oberliga Nord fing sich bislang mehr Tore ein. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur zwei Siegen und fünf Unentschieden sind die Aussichten von SVU Murau alles andere als positiv.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich Kapfenberger SV Amateure beim Sieg gegen SVU Murau verlassen, und auch tabellarisch sieht es für KSV Amateure weiter verheißungsvoll aus. KSV Amateure präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 51 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Kapfenberger SV Amateure. Die Saison von KSV Amateure verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von elf Siegen, drei Remis und nur vier Niederlagen klar belegt.

Nach der klaren Niederlage gegen Kapfenberger SV Amateure ist SVU Murau weiter das defensivschwächste Team der Oberliga Nord. SVU Murau kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit drei Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet KSV Amateure derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Am kommenden Freitag trifft SVU Murau auf SV Rottenmann, Kapfenberger SV Amateure spielt tags darauf gegen ESV St. Michael.

Dominic Stock (Co-Trainer Murau): "Die kämpferische Leistung von uns war ok, wir haben aber zu viele Eigenfehler gemacht. Kapfenberg war spielerisch stärker, also für ein verdienter Sieg."

Oberliga Nord: SVU Murau – Kapfenberger SV Amateure, 0:3 (0:1)

66 Danis Markovic 0:3

49 Jan Steinhuber 0:2

28 Adrian Marinovic 0:1

