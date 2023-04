Erfolgsserie von Kindberg-Mürzhofen hält weiter an

Details Samstag, 22. April 2023 00:03

Durch ein 2:0 holte sich Kindberg-Mürzhofen drei Punkte bei ESV Knittelfeld. Die Beobachter waren sich einig, dass Knittelfeld als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Auch im Hinspiel hatte Kindberg-Mürz. den Gastgeber in die Schranken gewiesen und mit 4:1 gesiegt.

Jakob Pinitsch (rechts, im Duell mit Judenburgs Ritzmaier) sorgte für den Siegestreffer

In der ersten Halbzeit fabrizierte Kindberg-Mürzhofen Chancen am laufenden Band

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen bereits in Front. Florian Hoppl markierte in der dritten Minute die Führung. Jetzt kam richtig Feuer in die Partie - die Kontrahenten schenkten sich nichts und erspielten viele Möglichkeiten. Die Mehrzahl an Chancen verbuchten allerdings die Gastgeber. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Im zweiten Durchgang begannen die Hausherren stark und fanden sofort ins Spiel. In der 47. MInute wurde es brandheiß in der Gefahrenzone der Kindberger, Knittelfeld brachte den Ball aber nicht im Tor unter. In Minute 50 jubelten die Gäste zu früh - ein Treffer von Manuel Trost wurde wegen Abseits aberkannt. Jakob Pinitsch war es, der kurz vor Ultimo das 2:0 besorgte und Kindberg-Mürzhofen inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (86.). Zum Schluss feierte Kindberg-Mürzhofen einen dreifachen Punktgewinn gegen ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld.

Im zweiten Durchgang war Knittelfeld das bessere Team

Trotz der Schlappe behält ESV Knittelfeld den zehnten Tabellenplatz bei. Knittelfeld verbuchte insgesamt fünf Siege, fünf Remis und neun Niederlagen.

Mit dem Zu-null-Sieg festigte FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen die Position im oberen Tabellendrittel. Erfolgsgarant des Gasts ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 58 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Kindberg-Mürzhofen sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und vier Niederlagen dazu.

Nachdem ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld die Hinserie auf Platz zwölf abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt ESV Knittelfeld aktuell den sechsten Rang. Nur einmal ging Knittelfeld in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld. Mit vier Siegen in Folge ist Kindberg-Mürz. so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Für ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld geht es am kommenden Samstag bei ASV Bad Mitterndorf weiter. Am Dienstag empfängt FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen FC Trofaiach.

Stimme zum Spiel:

René Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Das war ein hartes Stück Arbeit für uns. In der ersten Halbzeit waren wir besser und hätten schon mit drei oder vier Toren führen müssen, haben aber leider unsere Chancen nicht verwertet. In Hälfte zwei war Knittelfeld besser und da hatten wir auch nicht wenig Glück. Nichtsdestotrotz feiern wir den vierten Sieg in Serie und sind nach wie vor ganz vorne mit dabei."

Oberliga Nord: ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld – FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen, 0:2 (0:1)

86 Jakob Pinitsch 0:2

3 Florian Hoppl 0:1

Aufstellungen:

ESV "Fliesen&Stein Stojcevic" Knittelfeld: Marco Hopf - Andreas Stocker (K), Thomas Neumann, Manuel Spitzer, Felix Hochfellner, Siegfried Rasswalder - Adrian Zaharia, Jan Luca Pongratz - Patrick Weinberger, Alexander Traybar, Justin Geigl

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: Mario Reissenegger - Julian Thomas Fauland, Patrick Leitner, Kai Tösch, Thomas Schnittler - Stefan Putzi, Szabolcs Potharn, Manuel Trost (K), Jonas Sander - Florian Hoppl, Peter Frühwirth

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei