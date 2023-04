Schladming erfüllt Pflichtaufgabe in Krieglach

Details Samstag, 22. April 2023 16:50

Im Spiel von Tus Krieglach gegen FC Schladming gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Tabellenprimus. Krieglach war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen Schladming beim Stand von 2:0 zum Sieger gemacht. Damit ist Schladming nach der Niederlage in der Vorwoche wieder in der Spur.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gäste bereits in Front. Simon Petscharnig markierte in der zweiten Minute die Führung - tolle Vorarbeit und Petscharnig schließt ab. Mit der Führung im Rücken wollen die Schladminger gleich nachlegen, was aber nicht gelingt. Der Krieglacher Goalie wird hier zum Spielverderber. Krieglach macht es besser bzw. hat Glück: Thomas Weikl will klären, doch er trifft einen Mitspieler, der den Ball ins Tor lenkt. Die Schladminger gehen noch vor der Pause aber neuerlich in Führung: Antonio Solaja witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 für FC Hohenhaus Tenne Schladming ein (38.) - der erste Schuss wird vom Krieglacher Goalie noch gehalten, der Abstauber ist aber unhaltbar. Zur Pause wusste FC Schladming eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Die zweite Halbzeit ist offen geführt. Sowohl Schladming als auch Krieglach erspielen sich Torgelegenheiten. Es gibt Elfmeter für die Krieglacher: Markus Karlon beförderte das Leder zum 2:2 von Tus Krieglach in die Maschen (61.). Das Spiel ist auf Messers Schneide, entscheidet sich dann aber zugunsten der Schladminger. Der Treffer von Daniel Krammel zum Endstand weckte die Hoffnung, dass Schladming im kommenden Jahr eine Etage höher spielt (75.) - er wird wunderschön in Szene gesetzt und schließt ab. Das ist gleichzeitig der Endstand. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:2 zugunsten von FC Hohenhaus Tenne Schladming.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Krieglach. Die mittlerweile 46 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Auf 13. Rang hielt sich das Heimteam in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die achte Position inne. Wann findet Tus Krieglach die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen FC Schladming setzte es eine neuerliche Pleite, womit EKRO Tus Krieglach-Fußball im Klassement weiter abrutschte. Krieglach kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass EKRO Tus Krieglach-Fußball in dieser Zeit nur einmal gewann.

Die Offensivabteilung von Schladming funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 49-mal zu. Mit dem Sieg baute FC Schladming die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte FC Hohenhaus Tenne Schladming 13 Siege, zwei Remis und kassierte erst vier Niederlagen. Schladming befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Tus Krieglach tritt am kommenden Freitag bei FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen an, FC Hohenhaus Tenne Schladming empfängt am selben Tag Kapfenberger SV Amateure.

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Das war heute die erwartet schwere Partie. In Krieglach ist es immer schwierig zu spielen, die Jungs haben das aber gut gemacht. Wir hatten am Ende das Glück des Tüchtigen."

Oberliga Nord: EKRO Tus Krieglach-Fußball – FC Hohenhaus Tenne Schladming, 2:3 (1:2)

75 Daniel Krammel 2:3

61 Markus Karlon 2:2

38 Antonio Solaja 1:2

34 Eigentor durch Thomas Weikl 1:1

2 Simon Petscharnig 0:1

