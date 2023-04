Gassner rettet mit Last-Minute-Tor Punkt für Mitterndorf gegen Trofaiach

Details Montag, 24. April 2023 11:13

Ein 1:1-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von ASV Bad Mitterndorf gegen FC Trofaiach. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Die Westen beider Defensivreihen blieben im Hinspiel weiß, so dass die Mannschaften ohne Tor, aber mit einem Punkt nach Hause fuhren.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Dabei hätten auch schon im ersten Durchgang Tore fallen können. Beide Mannschaften spielen durchaus mit offenem Visier. Dennoch, es fallen keine Tore und es geht mit dem 0:0 in die Pause.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Philipp Rabensteiner sein Team in der 50. Minute. Für Bad Mitterndorf avancierte Christoph Gassner zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 1:1 (92.) doch noch den Ausgleich erzielte. Schließlich gingen Mitterndorf und Trofaiach mit einer Punkteteilung auseinander.

Das Remis brachte ASV Bad Mitterndorf in der Tabelle voran. Die Heimmannschaft liegt nun auf Rang fünf. Prunkstück von Bad Mitterndorf ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 21 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Mitterndorf verbuchte insgesamt sechs Siege, acht Remis und vier Niederlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte ASV Bad Mitterndorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her.

Mit 33 Punkten auf der Habenseite steht FC Trofaiach derzeit auf dem vierten Rang. Zehn Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Trofaiach ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Am 29.04.2023 empfängt Bad Mitterndorf in der nächsten Partie ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld. FC Trofaiach gibt am Dienstag seine Visitenkarte bei FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen ab.

Goran Francesevic (Sportlicher Leiter Trofaiach): "Wir waren von Anfang an spielbestimmend, konnten jedoch mehrere 100-prozentige Chancen nicht verwerten. Tore die man nicht schießt, bekommt man. Leider passierte uns das in der 92 Minute Letztendlich zwei verlorene Punkte für Trofaiach. Lob an die Gastgeber, die bis zum Schluss nicht aufgegeben haben."

Oberliga Nord: ASV Bad Mitterndorf – FC Trofaiach, 1:1 (0:0)

92 Christoph Gassner 1:1

50 Philipp Rabensteiner 0:1

