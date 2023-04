Kindberg-Mürzhofen dreht Top-Spiel gegen Trofaiach

Details Mittwoch, 26. April 2023 11:24

Die Differenz von einem Treffer brachte Kindberg-Mürzhofen gegen Trofaiach den Dreier im Nachtragsspiel in der Oberliga Nord. Das Match endete mit 2:1, wobei die Kindberger das Spiel drehen mussten. Einen packenden Auftritt legte Kindberg-Mürz. dabei jedoch nicht hin. FC Trofaiach war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 2:1 durchgesetzt. Die Kindberger bleiben damit an Tabellenführer Schladming dran. Der Rückstand beträgt zwei Punkte.

Die Kindberger finden besser ins Spiel und setzen den Gegner unter Druck. Man findet auch gleich Tormöglichkeiten vor, kann diese aber nicht nutzen. Trofaiach macht es besser: Samuel Magerl nutzte die Chance für den Gast und beförderte in der elften Minute das Leder zum 1:0 ins Netz - eine Flanke senkt sich für den Goalie unhaltbar ins Tor. Mit der Führung im Rücken wollen die Trofaiacher nachlegen, was aber nicht gelingt. Das Spiel ist flott geführt. Beide Teams spielen offensiv. FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für Trofaiach in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang schockt Manuel Trost FC Trofaiach und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Kindberg-Mürzhofen (58./80.). Vor allem der zwetie Treffer war wunderschön - er versenkte einen Freistoß. Am Schluss siegte Kindberg-Mürz. gegen Trofaiach.

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen stets gesorgt, mehr Tore als der Gastgeber (58) markierte nämlich niemand in der Oberliga Nord. Die bisherige Spielzeit von Kindberg-Mürzhofen ist weiter von Erfolg gekrönt. Kindberg-Mürz. verbuchte insgesamt elf Siege und drei Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen.

Zehn Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat FC Trofaiach derzeit auf dem Konto.

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen setzte sich mit diesem Sieg von Trofaiach ab und nimmt nun mit 36 Punkten den dritten Rang ein, während FC Trofaiach weiterhin 32 Zähler auf dem Konto hat und den vierten Tabellenplatz einnimmt. In Fahrt ist Trofaiach aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von vier sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei belegt. Bei Kindberg-Mürzhofen dagegen läuft es mit momentan 36 Zählern wie am Schnürchen.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Freitag empfängt Kindberg-Mürz. EKRO Tus Krieglach-Fußball, während FC Trofaiach am selben Tag bei ATV Gabriel Irdning antritt.

Goran Francesevic (Sportlicher Leiter Trofaiach): "Ein Nachtragsspiel auf einem Top-Level zwischen zwei spielerisch starken Mannschaften. Viele hochkarätige Chancen auf beiden Seiten, wobei wir bereits in der ersten Hälfte das Spiel für uns entscheiden hätten können. In der zweiten Hälfte standen alle zwei Teams kompakter in der Abwehr. Die Gastgeber machten dann zum Schluss aus einem toll geschossenen Freistoß den glücklichen aber nicht unverdienten Sieg."

Rene Pitter (Trainer Kindberg-Mürzhofen): "Das war heute einem Top-Spiel würdig! Wir sind unglücklich in Rückstand geraten, hatten aber erste Halbzeit schon vier bis fünf 100-prozentige Chancen auf mehrere Tore! In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann auch für den Aufwand mehr als verdient belohnt und das Spiel gewonnen."

Oberliga Nord: FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen – FC Trofaiach, 2:1 (0:1)

80 Manuel Trost 2:1

58 Manuel Trost 1:1

11 Samuel Magerl 0:1

