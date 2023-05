Eberhard-Doppelpack: KSV Amateure macht den Aufstieg greifbar

Details Freitag, 05. Mai 2023 21:23

Der FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen büßte mit der 2:3-Niederlage gegen Kapfenberger SV Amateure vor 390 Besuchern die Tabellenführung ein. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Auch das Hinspiel war eine knappe Kiste: Dort hatten sich ebenfalls die KSV Amateure gegen Kindberg-Mürzhofen mit 2:1 durchgesetzt.

Die jungen Falken sind seit neun Spielen ungeschlagen

Gutes Spiel mit vielen Chancen

Beide Teams starteten voller Elan in die Partie und produzierten bereits in der Anfangsphase Chancen am laufenden Band. In der 27. Minute brach David Eberhard den Bann und traf zur 1:0 Führung für die jungen Falken. Jetzt erst recht, dachte sich Szabolcs Potharn, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (32.). Manuel Trost war vor 390 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (42.). Zur Pause war Kindberg-Mürz. im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

David Jörg Eberhard traf zweimal

Jedoch wendete sich im zweiten Durchgang das Blatt. Jakob Jakic war es, der in der 56. Minute das Spielgerät im Gehäuse der Gäste unterbrachte. In der 86. Minute bewies Eberhard erneut seine Goalgetter-Qualitäten. Er glänzte, wie seinerzeit sein Vater im KSV-Dress und versenkte die Kugel in der 86. Minute zum 3:2. Am Schluss siegte Kapfenberger SV Amateure gegen FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen.

KSV Amateure überholte mit dem Sieg den FC Kindberg-Mürzhofen und ist nun zweiter. Neun Spiele währt bereits die Serie, in der Kapfenberger SV Amateure ungeschlagen ist.

Nach Kindberg-Mürzhofen stellt KSV Amateure mit 56 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher 13 Siege ein.

Kommende Woche tritt Kapfenberger SV Amateure bei ASV Bad Mitterndorf an (Sonntag, 17:00 Uhr), bereits zwei Tage vorher genießt FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen Heimrecht gegen SVU Murau.

Stimme zum Spiel:

David Jörg Eberhard, Spieler KSV:

"Ich bin froh, meine zwei Tore haben dem Team sehr geholfen. Ohne der geschlossen guten Mannschaftsleistung wäre der Sieg aber trotzdem nicht möglich gewesen."

René Pitter, Trainer Kindberg:

"Es war ein Spiel auf hohem Niveau, wie es eigentlich erwartet wurde. Wir haben zum Schluss um einen individuellen Fehler mehr gemacht, als der Gegner und deshalb verloren. Zwei Mannschaften waren bereit ein Top-Spiel abzuliefern, haben das auch gemacht. Leider waren drei Herren am Platz nicht zu in der Lage ebenso eine gute Leistung darzubieten."

Oberliga Nord: Kapfenberger SV Amateure – FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen, 3:2 (1:2)

86 David Joerg Eberhard 3:2

56 Jakob Jakic 2:2

42 Manuel Trost 1:2

32 Szabolcs Potharn 1:1

27 David Joerg Eberhard 1:0

Aufstellungen:

Kapfenberger SV: Alexander Hofer (K), Maximilian Hofer (81. Gotthard), Davor Tomic, Jakob Jakic, Jan Steinhuber, Marcel Kopeinig (75. Staber), Jonas Thürschweller, David Jörg Eberhard, Maximilian Jus, Michael Wildbacher (52. Duric), Karlo Lalic

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: Mario Reissenegger - Julian Thomas Fauland, Dominik Leitner, Kai Tösch, Thomas Schnittler - Stefan Putzi (72. Pinitsch), Szabolcs Potharn, Manuel Trost (K), Jonas Sander - Florian Hoppl (5. Olschnegger), Peter Frühwirth (72. Gwandtner)

by René Dretnik

Foto: KSV 1919/Facebook

