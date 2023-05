Trofaiach untermauert gegen Thörl Heimstärke

Details Samstag, 06. Mai 2023 14:31

Das Auswärtsspiel brachte für SV Thörl keinen einzigen Punkt – Trofaiach gewann die Partie mit 2:0. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Trofaiach heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte FC Trofaiach einen knappen 2:1-Sieg eingefahren.

Trofaiach mit Pech

Die Trofaiacher finden besser ins Spiel und setzen den Gegner von Beginn an unter Druck. In der 15. Minute Pech für die Heimischen: Über Pachner kommt der Ball in den Strafraum zu Zivkovic, der hat alle Zeit der Welt, doch sein platzierter Abschluss geht an den linken Pfosten. Immer wieder kommen die Gastgeber gefährlich vor das gegnerische Tor. Zum Ende der ersten Halbzeit dann erneut Trofaiach mit einer Chance: Im letzten Moment spitzelt Pernhofer im Rutschen den Ball aber vor Omerovic weg, sonst wäre Omerovic durch und allein vor dem Tormann gewesen. So geht es torlos zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Thörl kämpft

Auch die zweite Halbzeit gehört weitgehend den Trofaiachern. Wie schon in der ersten Halbzeit haben die Gastgeber aber zunächst Pech: Zivkovic schweißt einen Freistoß an die Latte. Dann ist es aber doch so weit - es sollten zwei eingewechselte Spieler treffen. Der Ball wird gut durchgesteckt und Häuselhofer schiebt den Ball überlegt vorbei an Wuntara in die linke Ecke! Endlich ist der Bann gebrochen! Die Gastgeber wollen nachlegen, wollen die Entscheidung. Doch auch Thörl lässt nichts unversucht. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Marcel Jauk für einen Treffer sorgte (95.) - eiskalt ausgekontert. Am Ende stand FC Trofaiach als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Das Heimteam behauptet nach dem Erfolg über SV AquaFux Thörl den vierten Tabellenplatz. Mit nur 25 Gegentoren stellt Trofaiach die sicherste Abwehr der Liga. FC Trofaiach sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und sechs Niederlagen dazu. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Trofaiach auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

SV Thörl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegen die Gäste weiterhin den neunten Tabellenplatz. Sieben Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat SV AquaFux Thörl derzeit auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte SV Thörl nur vier Zähler.

Nächster Prüfstein für FC Trofaiach ist auf gegnerischer Anlage Tus Raika St. Peter am Kammersberg (Sonntag, 17:00 Uhr). Tags zuvor misst sich SV AquaFux Thörl mit ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld.

Stimme zum Spiel:

Goran Francesevic, sportlicher Leiter Trofaiach:

"Klare Angelegenheit für Trofaiach. Von Anfang an dominant mit sehr viel Ballbesitz. Alle zwei Tore machen unsere jungen Auswechselspieler. Zuerst Häuselhofer in der 70. Minute und dann Jauk mit dem Schlusspfiff. Lob an die dezimierten Thörler, die bis zum Schlusspfiff kämpften."

Oberliga Nord: FC Trofaiach – SV AquaFux Thörl, 2:0 (0:0)

95 Marcel Jauk 2:0

70 Oliver Haeuselhofer 1:0

Aufstellungen: Trofaiach: A. Leitner - Pachner - Köck - Leitner - Zivkovic - Magerl - Omerovic - Savkovic - Rabensteiner - Colic - Pachner

Gamlitz: Wuntara - Kranz - Rodler - Kernbichler - Kernbichler - Untergrabner - Pernhofer - Tösch - Kaltenegger - Stabelhofer - Kriegl

