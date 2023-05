Mit Sieg an die Spitze: FC Schladming macht den Aufstieg greifbar

Details Samstag, 06. Mai 2023 14:37

SVU Murau konnte FC Schladming nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. An der Favoritenstellung ließ Schladming keine Zweifel aufkommen und trug gegen SVU Murau einen Sieg davon. Auch das Hinspiel hatte FC Hohenhaus Tenne Schladming durch ein 2:1 für sich entschieden. Mit diesem Sieg lacht Schladming wieder von der Tabellenspitze.

Daniel Krammel markierte einen Doppelpack

Nach 17 Minuten stand es bereits 2:0

SVU Murau geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Andre Unterberger das schnelle 1:0 für FC Schladming erzielte. In der 17. Minute brachte Daniel Krammel das Netz für Schladming zum Zappeln. Die Hintermannschaft von SVU Murau ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Mit dem 3:0 durch Krammel schien die Partie bereits in der 52. Minute mit FC Hohenhaus Tenne Schladming einen sicheren Sieger zu haben. Eigentlich war SVU Murau schon geschlagen, als Leonhard Ettlmayr das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (69.). Letztlich fuhr FC Schladming einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

So stehts um die Teams

Nach 21 absolvierten Begegnungen nimmt SVU Murau den 14. Platz in der Tabelle ein. Insbesondere an vorderster Front liegt beim Heimteam das Problem. Erst 18 Treffer markierte SVU Murau – kein Team der Oberliga Nord ist schlechter. SVU Murau kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und fünf Unentschieden in der Bilanz. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für SVU Murau, sodass man lediglich drei Punkte holte.

Schladming übernahm mit dem Sieg gegen SVU Murau die Tabellenführung. Die Offensive von FC Hohenhaus Tenne Schladming in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SVU Murau war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 54-mal schlugen die Angreifer von FC Schladming in dieser Spielzeit zu. Mit dem Sieg bauten die Gäste die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Schladming 14 Siege, zwei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen.

Als Nächstes steht für SVU Murau eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:00 Uhr) geht es gegen FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen. FC Hohenhaus Tenne Schladming empfängt – ebenfalls am Freitag – ESV St. Michael.

Statement zum Spiel:

Werner Krammel, Sportlicher Leiter Schladming:

"Das war eine einseitige Partie. Murau hat viele junge Spieler und tut sich deshalb in dieser Liga noch schwer. Das Restprogramm ist für uns sehr schwierig. Wenn du nach 21 Runden ganz oben stehst, spielst du in der Landesliga, so einfach ist das. Wenn wir nicht aufsteigen sollten, passiert uns nichts. Dass wir allerdings nicht aufsteigen wollen, ist ein Schwachsinn!"

Oberliga Nord: SVU Murau – FC Hohenhaus Tenne Schladming, 0:4 (0:2)

69 Leonhard Ettlmayr 0:4

52 Daniel Krammel 0:3

17 Daniel Krammel 0:2

10 Andre Unterberger 0:1

Aufstellungen:

Murau: David Miedl, Bastian Tanner, Simon Mürzl (HZ Staber), Andreas Esterl, David Lindner, Dominic Berger (K), Daniel Würger, Fabian Seichter (77. Brachmaier), Christoph Lintschinger, Gottfried Gambs (38. Fixl), Matthias Brugger (56. Czach)

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Maximilian Gebauer, Johannes Felsner, Leonhard Ettlmayr (K), Akos Fodor, Daniel Krammel (77. Mair), Sebastian Auer (70. Solaja), Thomas Weikl, Adrian Wass, Simon Petscharnig (70. Stocker), Christoph Kollau, Andre Unterberger (70. Burgsteiner)

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

