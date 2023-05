Kantersieg für Schladming: Dreifacher Krammel sorgt zeitig für die Entscheidung

Details Freitag, 12. Mai 2023 22:35

FC Hohenhaus Tenne Schladming kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:0-Erfolg davon. Auf dem Papier ging FC Schladming als Favorit ins Spiel gegen ESV St. Michael – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Daniel Krammel beschenkte sich zu seinem Geburtstag mit drei Treffern.

Thomas Weikl (hier in der Partie gegen Obdach) traf per Seitfallzieher

Schladming war von Beginn an sehr dominant

Schladming legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Daniel Krammel aufhorchen (8./14.). Zuerst traf das Geburtstagskind per Kopf und danach schloss er eine Vorarbeit von Akos Fodor mustergültig ab. Das 3:0 war das Verdienst von Adrian Wass. Er war vor 350 Zuschauern in der 19. Minute zur Stelle, konnte den abgewehrten Ball von Torhüter Lukas Neureiter abstauben.

Mit dem 4:0 durch Krammel schien die Partie bereits in der 27. Minute mit FC Hohenhaus Tenne Schladming einen sicheren Sieger zu haben. Bis zur Pause hielt die Defensive von St. Michael dicht, sodass sich der Vorsprung von FC Schladming nicht weiter vergrößerte. Für ESV St. Michael war es ein Tag zum Vergessen.

Thomas Weikl (49.), Leonhard Ettlmayr (53.) und Antonio Solaja (67.) machten das Unheil perfekt. Das Tor von Weikl war besonders sehenswert - er traf nach einem Freistoß per Seitfallzieher. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Tarik Sahbegovic fuhr Schladming einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

So stehts um die Teams

Die Gastgeber führen das Feld der Oberliga Nord mit 47 Punkten an. Die Angriffsreihe von FC Hohenhaus Tenne Schladming lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 61 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Mit dem Sieg baute Schladming die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte FC Schladming 15 Siege, zwei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen.

St. Michael befindet sich mit 30 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Die Gäste verbuchten insgesamt sieben Siege, neun Remis und sechs Niederlagen. ESV St. Michael baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Freitag trifft FC Hohenhaus Tenne Schladming auf SV Rottenmann, St. Michael spielt tags darauf gegen FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen.

Stimme zum Spiel:

Werner Krammel, sportlicher Leiter Schladming:

"Das war eine meisterhafte Leistung von unserer Mannschaft! Der Gegner war überfordert und hatte keine Chance."

Oberliga Nord: FC Hohenhaus Tenne Schladming – ESV St. Michael, 7:0 (4:0)

67 Antonio Solaja 7:0

53 Leonhard Ettlmayr 6:0

49 Thomas Weikl 5:0

27 Daniel Krammel 4:0

19 Adrian Wass 3:0

14 Daniel Krammel 2:0

8 Daniel Krammel 1:0

Aufstellungen:

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Maximilian Gebauer, Johannes Felsner (66. Krall), Leonhard Ettlmayr (K), Akos Fodor, Daniel Krammel, Sebastian Auer, Thomas Weikl, Adrian Wass (59. Burgsteiner) Simon Petscharnig (59. Solaja), Christoph Kollau (59. Reiter), Andre Unterberger

St. Michael: Lukas Neureiter - Julian Jungwirth, Markus Waldsam (K), Jan Schatzl, Lukas Karner - Michael Stadlober, Prachak Key Karner, Sascha Troger, Tobias Bracher, Gabriel Bertolo (HZ Feiel), Andre Posch

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

