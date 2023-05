51 Lenze und noch nicht müde: Mucki Wieger beschert Krieglach das Unentschieden

Details Freitag, 19. Mai 2023 21:27

Das Spiel zwischen EKRO Tus Krieglach-Fußball und SV AquaFux Thörl endete 1:1. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel hatte SV Thörl einen Erfolg geholt und einen 5:3-Sieg zustande gebracht.

Herbert "Mucki" Wieger trifft mit seinen 51 Jahren noch immer ins gegnerische Tor

Langweilige erste Hälfte

In den ersten 45 Minuten wurde den 350 Besuchern ein eher unspektakuläres Spiel mit viel Geplänkel im Mittefeld geboten. Eine Möglichkeit für Thörl, die vom Krieglach-Goalie Michael Budl bravourös pariert wurde, war die einzige erwähnenswerte Aktion in diesem Spielabschnitt. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Auch in der zweiten Hälfte geizten die Protagonisten am Feld mit fussballerischen Schmankerln, aber es fielen wenigstens Tore. Nico Seidl brach für SV AquaFux Thörl den Bann und markierte in der 72. Minute die Führung. Nach einem Konter gelangte ein abgefälschter Ball über die Verteidigungslinie der Hausherren und dort stand der Torschütze goldrichtig und nickte ein.

Jetzt erst recht, dachte sich Herbert Wieger, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (73.). Der erst in der 61. Minute eingewechselte Stürmer schloss einen schönen Doppelpass mit dem Treffer zum 1:1 ab. Ein rekordverdächtiger Treffer, den mit seinen 51 Jahren dürfte er so ziemlich der älteste Oberliga-Torschütze in der Steiermark sein. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Tus Krieglach und SV Thörl spielten unentschieden.

So stehts um die Teams

Krieglach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und das Heimteam rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Fünf Siege, fünf Remis und 13 Niederlagen hat EKRO Tus Krieglach-Fußball momentan auf dem Konto. Tus Krieglach ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet SV AquaFux Thörl den neunten Rang des Klassements. Die Gäste verbuchten insgesamt sieben Siege, fünf Remis und elf Niederlagen. Zuletzt war bei SV Thörl der Wurm drin. In den letzten fünf Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Krieglach stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei Tus Raika St. Peter am Kammersberg vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SV AquaFux Thörl Kapfenberger SV Amateure.

Stimme zum Spiel:

Gerald Griessler, sportlicher Leiter Krieglach:

"Das Spiel war generell nicht berühmt. Wir haben es heute verschlafen. Es ist bei uns einfach nichts gegangen. Man hat nicht gemerkt, dass wir gegen den Abstieg spielen."

Oberliga Nord: EKRO Tus Krieglach-Fußball – SV AquaFux Thörl, 1:1 (0:0)

73 Herbert Wieger 1:1

72 Nico Seidl 0:1

Aufstellungen:

EKRO Tus Krieglach: Michael Budl - Marco Gfrerer (K) (30. Hofbauer), Manuel Rust (61. Ellmaier), Manuel Holzer, Philip Schneller - Manuel Putz, Markus Karlon, Daniel Aschaber, Matthias Huterer, Laurenz Täubl - Thomas Deutschmann (61. Wieger)

SV AquaFux THÖRL: Christoph Wuntara - Nico Seidl, Dominik Rodler, Kevin Schreiner - Elias-Nikolaus Reiter (32. Untergrabner), Patrick Kranz, Noel Kaltenegger (70. Rodler), Tim Tösch (70. Pernhofer), Julian Stabelhofer (82. Fritz) - Matthias Pagger (K), Andreas Kriegl

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

