Schladming meisterlich: Kantersieg gegen Rottenmann

Details Samstag, 20. Mai 2023 21:32

FC Schladming kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich Rottenmann und Schladming mit 2:2 voneinander getrennt. Schladming verteidigt damit die Tabellenführung liegt drei Runden vor Schluss weiter zwei Punkte voran.

Glasklare Sache

Für das erste Tor sorgte Daniel Krammel. In der 25. Minute traf der Spieler von FC Hohenhaus Tenne Schladming ins Schwarze. Andre Unterberger erhöhte den Vorsprung des Spitzenreiters nach 28 Minuten auf 2:0. Mit dem 3:0 von Thomas Weikl für die Heimmannschaft war das Spiel eigentlich schon entschieden (34.). SV Rottenmann ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von FC Schladming. Mit dem 4:0 durch Simon Petscharnig schien die Partie bereits in der 57. Minute mit Schladming einen sicheren Sieger zu haben. Akos Fodor baute den Vorsprung von FC Hohenhaus Tenne Schladming in der 81. Minute aus. Schladming legte in der 89. Minute zum 6:0 nach. Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem FC Hohenhaus Tenne Schladming bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Offensiv konnte FC Schladming in der Oberliga Nord kaum jemand das Wasser reichen, was die 67 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Schladming verbuchte insgesamt 16 Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Rottenmann unter Zugzwang

Rottenmann muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität der Gäste unteres Mittelfeld. Acht Siege, sechs Remis und neun Niederlagen hat SV Rottenmann momentan auf dem Konto.

Mit insgesamt 50 Zählern befindet sich FC Hohenhaus Tenne Schladming voll in der Spur. Die Formkurve von Rottenmann dagegen zeigt nach unten.

FC Schladming tritt am kommenden Freitag bei FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen an, SV Rottenmann empfängt am selben Tag FC Trofaiach.

Stimme zum Spiel:

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Natürlich muss man mit so einem Sieg zufrieden sein. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben, auch wenn das Ergebnis natürlich ein wenig hoch ist. Wir nehmen die drei Punkte gerne mit."

Oberliga Nord: FC Hohenhaus Tenne Schladming – SV Rottenmann, 6:0 (3:0)

89 Leon Grgic 6:0

81 Akos Fodor 5:0

57 Simon Petscharnig 4:0

34 Thomas Weikl 3:0

28 Andre Unterberger 2:0

25 Daniel Krammel 1:0

